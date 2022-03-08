Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса

В СМИ попали диалоги матерей русских солдат с российским губернатором о том, что их сыновей "посылают на смерть как пушечное мясо в Украину". О том, что Польша боится давать истребители Украине из-за страха ядерной угрозы Путина. Мужество Зеленского и украинского народа на фоне трусости Запада перед угрозами Москвы. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Русские матери говорят, что их сыновей отправили в Украину в качестве "пушечного мяса", Newsweek, США

Разъяренные матери российских солдат обвинили Кремль в использовании их сыновей в качестве "пушечного мяса" во время вторжения Владимира Путина в Украину. На видео попала горячая перепалка с губернатором Кемеровской области Сергем Цивилевым. Женщины обвиняли власти в "обмане" их сыновей.

Нас всех обманули. Их отправили туда в качестве пушечного мяса

"Нас всех обманули. Их отправили туда в качестве пушечного мяса. Они молоды, неподготовлены", - сказала одна женщина.

Цивилев повторил заявление Кремля, что вторжение, начатое Путиным 24 февраля - "специальная военная операция" по разоружению Украины и задержанию лидеров, которых Москва называет "неонацистами". Эта риторика - ложный предлог для оправдания вторжения в страну.

"Это спецоперация, и на данный момент никто не может давать комментарии по ее поводу. Эти ребята были использованы...", - сказал губернатор

"Использованы! Значит, наших детей использовали?", - кричит женщина.

Разговор произошел во время встречи Цивилева с жителями Новокузнецка. По сообщению издания, это место было тренировочной базой ОМОНа, офицеры которых погибли или взяты в плен в Украине.

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Одна женщина спросила губернатора, где его сын.

"Мой сын учится в университете", - ответил Цивилев.

В соцсетях распространяются кадры, на которых российские солдаты говорят, что их обмануло начальство. На видео российские солдаты, захваченные украинскими войсками в Харькове, говорят, что хотят вернуться домой, не хотят воевать в Украине, и деморализованы. Видео стало вирусным. Когда их спросили, зачем приехали в Украину. Солдаты предположили, что их обманули и заманили туда.

"Мы приехали на учения. Нас обманули, поэтому я здесь, в Харькове. На учения меня послали командиры", - сказал один из пленных солдат.

Нам сказали, что отправляют на учение, но послали на передовую. Люди деморализованы, не хотят, но им говорят, что станут врагами народа – пленный российский солдат

Другой солдат сказал: "Нам сначала сказали, что нас отправят на учение, но послали на передовую. Люди деморализованы и не хотят идти, но им говорят, что иначе станут врагами народа. Мы просто хотим вернуться домой, и мира".

Украина заявила, что не менее 12 тыс. российских солдат погибли с тех пор, как Россия начала вторжение 24 февраля. Тем временем, министерство обороны России приводит более скромную цифру, заявляя, что по состоянию на 2 марта в Украине погибли 498 солдат.

"Великобритания поддержит Польшу, если та предоставит Украине истребители", The Guardian, Великобритания

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна поддержит Польшу, если та решит предоставить Украине истребители, но предупредил, что это может поставить страну "на прямую линию огня".

"Я поддержу поляков и любой их выбор. Великобритания не может предложить самолеты, которые украинцы смогут использовать из-за того, что в украинских пилотов нет опыта на них летать. Мы защитим Польшу, поможем во всем, что нужно. Варшава понимает, что сделанный выбор не только напрямую поможет Украине, что хорошо, но может привести к тому, что они окажутся на прямой линии огня со стороны России или Беларуси", - сказал он.

Путин - израсходованная сила в мире, и с ним покончено, с его армией покончено, и он должен это признать – Бэн Уоллес

"Что бы ни случилось, Путин - израсходованная сила в мире. С ним покончено, с его армией покончено, и он должен это признать. Международное сообщество объединилось против него. Он находится в положении, когда причинит своему народу огромные экономические трудности", – сказал он.

"Отправка истребителей в Украину столкнулось с логистической проблемой", NBC, США

Усилия союзников помочь Киеву получить истребители от соседей из Восточной Европы привели к предложению, что Польша отправит Украине старые истребители МиГ советского производства, а США в замену отправят в Варшаву более новые истребители F-16. Однако на данный момент США предупреждают, что в ближайшее время этого не будет.

"Гораздо проще передать ручное оружие, чем самолет", - сказал источник в США.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не будет посылать самолеты в Украину, потому что это может быть воспринято как вмешательство в войну

По словам официальных лиц, у США также нет излишков F-16. Американцы обеспокоены, что Россия может расценить поставки военных самолетов как прямое участие в конфликте. Президент Польши Анджей Дуда заявил на прошлой неделе, что его страна не будет посылать самолеты в Украину, потому что это может быть воспринято как вмешательство в войну, а Путин дал понять, что поставка истребителей будет представлять прямое вмешательство.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США работают с Польшей по этому вопросу, но отказался называть сроки. Обе партии в Конгрессе США активно поддерживают помощь Украине в получении истребителей.

Автор: Getty Images Школа в Василькове под Киевом, уничтоженная российской армией

Зеленский стремился укрепить оборону Украины новой авиацией с тех пор, как США и НАТО откинули создание бесполетной зоны над его страной. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник сослалась на "разные логистические проблемы", связанных с этим предложением.

"Это суверенное решение Польши. Мы никоим образом не возражали против того, чтобы она передала самолеты Украине. Есть ряд сложных практических вопросов - как перебросят самолеты из Польши в Украину? Они полетят? Откуда? Где приземлятся? Здесь все вопросы важны", - заявила она.

Автор: Getty Images МиГ-29 ВВС Польши на Берлинском авиасалоне в июне 2016 года

Псаки добавил, что отправка F-16 в Польшу и замена их в США на новые повлечет за собой определенные проблемы.

"Закупка новых самолетов и передача серьезных систем вооружения из США часто занимают годы", - сказала она.

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Предложение дать Украине самолеты появилось более недели назад, когда глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые члены Евросоюза готовы предоставить Украине истребители советской эпохи. Военные аналитики говорят, что другая военная техника советского производства из Восточной Европы, в том числе ракеты класса "земля-воздух" и радары, может быть столь же полезна для Украины.

"Героизм Зеленского упирается в красные линии Запада", CNN, США

Зеленский похож на моральную совесть Запада, с ежедневными обращениями, подчеркивающими героизм его страны в сопротивлении российскому вторжению.

Но в то время как Зеленский делает невозможным для мира отводить взгляды от агонии его нации, он все больше упирается в суровую реальность войны. Байден и лидеры ЕС сталкиваются с геополитическими красными линиями, которые начертил безжалостный тиран с ядерным оружием Путин.

Автор: Скриншот The New Yorker Титульная страница американского журнала The New Yorker

Взлет цен на нефть также играет роль в уравнении войны. Задушит ли западное давление российскую экономику, вынудит Путина действовать, или Украина и ее народ будут уничтожены и доведены до массового беженства?

Если один человек изменял мир, немногие делали это так быстро, как Зеленский

Острые призывы Зеленского заставили лидеров США и Европы плакать во время видеозвонков, и пробудили Запад от спячки. Он антипод жестокости Путина. Если один человек когда-либо изменял мир, немногие делали это так быстро, как Зеленский.

В последнем видеообращении, направленном, чтобы вдохновить и пристыдить Запад, Зеленский вышел из бункера и вызывающе появился в своем кабинете, восхваляя украинцев, протестующих против оккупации российских войск.

Автор: Getty Images Зеленский рискнул записать видео из своего кабинета, пока Запад боится даже дать истребители Украине, которая защищается от российской агрессии

Зеленский фактически втянул Запад в опосредованную войну против Москвы, поскольку США и союзники направляют противотанковые и зенитные ракеты в Украину. Международные санкции превратили российскую экономику в пыль, и привели к тому, что рубль упал до рекордно низкого уровня. Это в итоге может разжечь недовольство к Путину в России и поставить под угрозу его способность снабжать и укреплять войска в Украине. Окружающие Путина олигархи видят свои арестованные на Западе самолеты и яхты. Так Запад питается усилить давление внутри режима.

Автор: Getty Images Люди убегают под обстрелом российских военных из Ирпеня в Киев

Появляется все больше признаков, что, несмотря на весь героизм, Зеленский может столкнуться с благоразумным желанием Запада избежать запуска наихудшего сценария, который может привести к Третьей мировой войне.



Неоднократные призывы Зеленского создать бесполетную зону западные страны откинули, отчаянно пытаясь избежать прямого столкновения с Россией.

Ярость Путина из-за истребителей советской эпохи, стреляющих по российским войскам, может втянуть в войну государства НАТО

Запасной призыв Зеленского - чтобы бывшие государства Варшавского блока поставили Украине военные самолеты, на которых его пилоты обучены летать. На выходных он умолял американских законодателей отправить самолеты. Но этот план не проходит из-за опасений ярости Путина по поводу истребителей, стреляющих по российским войскам, что может втянуть в войну страны НАТО Восточной Европы. Канцелярия польского премьера заявила в воскресенье, что "Польша не отправит истребители в Украину", и не позволит использовать свои аэродромы.

Хотя Запад применяет крайние меры к России в попытке спасти Украину, его лидеры по-прежнему осторожно относятся к развязыванию войны, которая может перерасти в катастрофическое ядерное противостояние.

Автор: Getty Images Люди убегают под обстрелом российских военных из Ирпеня в Киев

В последние дни обсуждался еще один вариант - запрет экспорта российской нефти и газа. Как это ни парадоксально, санкции способствовали резкому росту цен на нефть, и приносят больше денег Москве, что помогает ей вести войну и частично смягчить воздействие западных ограничений. Таким образом, идея запрета на покупку российской нефти весьма привлекательна для Вашингтона, тем более что российская нефть составляет менее 2% импорта нефти США.

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Зеленский тоже выступил с призывом бойкотировать российские нефть и газ. Он призвал к "отказу от нефти и нефтепродуктов из России".

"Это можно назвать эмбарго. Или просто моралью, когда отказываешься давать деньги террористу", - сказал он.

На Москву приходится 40% потребностей ЕС в газе и 27% в нефти

Но его призыв кажутся слишком большим шагом для Европы, которую жестко критикует Вашингтон за десятилетия политики, сделавшей ее зависимой от российского газа и нефти, и уязвимой для вымогательств в период обострения напряженности. На Москву приходится 40% потребностей ЕС в газе и 27% в нефти.

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В Конгрессе активно поддерживают закон, запрещающий импорт нефти США из России. Но любые односторонние действия символичны, если к ним не присоединится Европа.

Чем дольше будет война в Украине, тем больше шансов, что политическое и стратегическое давление усилится в странах НАТО. Судьба Украины может свестись к горькому вопросу. Что продержится дольше - мужественный народ и его президент, российская экономика или приятие западным общественным мнениям обострения напряженности в Европе из-за ядерных угроз Путина?

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что британское издания The Economist объясняет, почему НАТО боится закрыть небо над Украиной, и как российская армия идет на все более чудовищные преступления, проигрывая войну. А американский The Wall Street Journal о последних днях войны, и о том, что Москва дальше убивает мирных жителей, требуя от Киева капитуляции.