Показали, в каком регионе Украины самые высокие пенсии

В Украине пенсионеры получают разные по размеру пенсии, в зависимости от региона. В Киеве в среднем получают 4,7 тыс. грн, когда в Тернопольской области - 2,7 тыс. грн.

Автор: Пенсионный Фонд Украины

Средний размер пенсий составляет 3,5 тыс. грн. Больше всего получают в Киеве. После него - Донецкая и Луганская области с показателями 4,5 и 4,2 тыс. грн соответственно. Беднее всего живут пенсионеры Тернопольщины, говорится в справочных данных Пенсионного фонда Украины.

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Размер пенсии зависит от 2 показателей: стажа и размера зарплаты. Учитывая то, что в Киеве средняя зарплата традиционно выше, чем в других регионах, здесь также самая высокая средняя пенсия.

1 марта, в Украине на 11% автоматически проиндексируют пенсии. Средний размер доплаты составит 308 грн, а минимальный - 100 грн.