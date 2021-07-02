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пятница, 02 июля 2021 18:20

Парад на каблуках: почему возмущает решение Минобороны
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Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко начали тренироваться шагать в обуви на каблуках
Фото: АрмияInform
Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на параде ко Дню независимости пройдут в туфлях на каблуках и без оружия
В 2018 году впервые на параде шагала «коробка» женщин-военнослужащих. Тогда девушки были в повседневной форме одежды, берцах и с оружием.
Женщины Вооруженных сил Литвы имеют еще и вечернюю форму
Женщины в США используют на торжественных церемониях как юбки, так и брюки

На параде ко Дню независимости на Крещатике женщины-военнослужащие будут шагать в парадной форме, в туфлях на каблуках и без оружия. Женская "коробка" будет представлена ​​курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Автор: АрмияInform
  Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко начали тренироваться шагать в обуви на каблуках
Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко начали тренироваться шагать в обуви на каблуках

Последний раз женская "коробка" шла по Крещатику в День независимости в 2018 году. Тогда девушки были в берцах.

"На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", - дал комментарий для АримяInform преподаватель ВИКНУ майор Евгений Балабушка.

Курсантки на параде будут идти новым строевым шагом, отметил он.

"От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 сантиметров, сейчас же - на 10-15. Девушки новый шаг освоили буквально за один день, проблем никаких не было. Среди курсанток есть те, кто впервые будет участвовать в параде, и те, кто уже шагал по Крещатику в 2018 году. Тогда на подготовку девушкам дали месяц. На этот раз у нас есть три ".

Автор: novynarnia.com
  В 2018 году впервые на параде шагала «коробка» женщин-военнослужащих. Тогда девушки были в повседневной форме одежды, берцах и с оружием.
В 2018 году впервые на параде шагала «коробка» женщин-военнослужащих. Тогда девушки были в повседневной форме одежды, берцах и с оружием.

Что не так с строевым шагом?

Журналист Виталий Гайдукевич отмечает, что строевой шаг нужно однозначно менять. Об этом он написал в комментариях под заметкой Минобороны в Facebook.

"Какая некомпетентный манипуляция Министерство обороны Украины. Приведенные Вами примеры не о каблуках, а о шаге. Ни выпускники Вест Пойнта, ни другие приведенные вами примеры не используют прусский шаг, который до сих пор использует ВСУ. Поэтому не апеллируйте, ни до 606 приказа, ни к мировому опыту - отмените прусский шаг. И без полумеры - не заменить 30-40 см на 10-15, а полностью отказаться от фиксации шага, вытягивания носка".

Автор: АрмияInform
  Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на параде ко Дню независимости пройдут в туфлях на каблуках и без оружия
Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на параде ко Дню независимости пройдут в туфлях на каблуках и без оружия

Гайдукевич отметил, что в 2018-м начали тренировать изменение шага, но не успели разработать норматив.

"Шаг должен быть другой, более сдержанный, менее "истерический" и он не должен завершаться фиксацией "хлоп" по асфальту. Для почетного караула могут быть исключения, но это отдельная история", - написал журналист.

Также он разъяснил ситуацию относительно обуви.

"Первое - нет парадной обуви, есть ботинки и туфли - повседневная обувь для "офисного", "штабного", "городского" использования с мундиром. Эту же обувь используют и для парадного строя. "Парадка" - это одежда для торжественных, церемониальных, протокольных мероприятий - парад там лишь "в том числе". Второе - скорее всего средней высоты "каблук" для повседневной женской обуви не подходит для быстрого прусского шага. Определение высоты того каблука была отдельная головная боль. И когда определяли крой обуви точно думали не о параде (и тем более не о приспособленности к прусскому шагу). Однозначно идти на параде прусским шагом, с фиксацией, в том ритме, как мы до сих пор ходим на каблуках - идиотизм ", - отметил Гайдукевич.

Автор: Википедия
  Италия последние годы начинает парады историческими "коробками"
Италия последние годы начинает парады историческими "коробками"

"В Европейской практике почти не делают отдельные женские "коробки". Мужчины и женщины могут идти в одной ", - добавил журналист.

Зато женские парадные "коробки" есть в Китае, Северной Корее и России.

Как относятся к нововведению Минобороны военные

После публикации решения на официальной странице Минобороны в Facebook появилось множество критических отзывов. Поэтому почти сразу комментарии к сообщению выключили.

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Военные возмущены, что девушки пойдут в парадной форме, в туфлях на каблуках и без оружия и будут выглядеть, как украшение праздника.

"Мне, честно говоря, все еще кажется, что унижение женщин - это даже не каблуки на параде. Это, в конце концов, только официальная парадная форма - какой бы советской, неуклюжей, неудобной и далекой от реалий страны, что воюет, она бы не была. Бесит прежде всего тот факт, что женщины снова торжественно идут отдельно, а не в составе своих подразделений. И это студентки. "Украшение коллектива", угу. Вот у нас ССН, вот такие воины, вот еще такие рыцари, вот такие, и все они нас защищают, и женщин среди них нет, как видите. Ни одной! А вот девочки-студенки. Да-да, они у нас очень красивые, а теперь - еще и в юбочках", - написала на своей странице в Facebook ветеранка российско-украинской войны Валерия Бурлакова

Какую форму носят военнослужащие других стран

Женщины Вооруженных сил Литвы имеют полевую форму, повседневную с брюками, повседневную с юбкой, летнюю и парадную. Кроме того, у них есть еще вечерняя форма - черный смокинг и длинная юбка.

Автор: АрмияInform
  Женщины Вооруженных сил Литвы имеют еще и вечернюю форму
Женщины Вооруженных сил Литвы имеют еще и вечернюю форму

Современная военная форма женщин-военнослужащих США имеет выдержанный дизайн с строгими линиями и напоминает стиль времен Второй мировой войны. Женщины используют на торжественных церемониях как юбки, так и брюки. Обувь почти на "мужском" каблуке - высотой несколько сантиметров. Она удобная для плацевих и строевых манипуляций.

Автор: АрмияInform
  Женщины в США используют на торжественных церемониях как юбки, так и брюки
Женщины в США используют на торжественных церемониях как юбки, так и брюки

В Канаде военная форма женщин и мужчин почти не отличается. Повседневная форма включает красный китель и синие штаны. Головным убором для повседневной формы является белый шлем.

Автор: АрмияInform
  В Канаде военная форма женщин и мужчин мало отличается
В Канаде военная форма женщин и мужчин мало отличается

Сейчас в Мексике для военнослужащих есть парадная форма голубого цвета и темно-зеленая повседневная. Женщинам разрешено выбирать между юбкой и брюками. Хотя в 2013 году женщины-военнослужащие Мексики шли на параде в цветных юбках.

Автор: АрмияInform
  Женщинам Вооруженных сил Мексики также разрешено выбирать между юбкой и брюками
Женщинам Вооруженных сил Мексики также разрешено выбирать между юбкой и брюками

В Чили парадная форма женщины-военнослужащих отличается необычным головным убором.

Автор: АрмияInform
  Парадная форма женщин-военных Чили отличается головным убором
Парадная форма женщин-военных Чили отличается головным убором

В Пакистане женщины вместе с формой носят традиционный хиджаб.

Автор: АрмияInform
  В Пакистане женщины вместе с формой носят традиционный хиджаб
В Пакистане женщины вместе с формой носят традиционный хиджаб

Вооруженные силы Индии используют девять типов формы, парадная имеет три разновидности. Разделения на форму для мужчин и женщин нет.

Автор: АрмияInform
  Вооруженные силы Индии используют девять типов формы
Вооруженные силы Индии используют девять типов формы

В Северной Корее женщины носят юбки и китель темно-оливкового цвета. Эта страна одна из немногих, где характерно высокое поднятие ноги при строевом шаге.

Автор: АрмияInform
  Женщины-военнослужащие в Северной Корее идут на параде. Эта страна одна из немногих, где характерно высокое поднятие ноги.
Женщины-военнослужащие в Северной Корее идут на параде. Эта страна одна из немногих, где характерно высокое поднятие ноги.

Парадная форма одежды мужчин и женщин Вооруженных сил Мадагаскара имеет серый цвет. С парадной формой женщины носят сапоги. Большое влияние на разработку дизайна имели европейские образцы Франции и Великобритании.

Автор: АрмияInform
  С парадной формой военные Мадагаскара носят сапоги
С парадной формой военные Мадагаскара носят сапоги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министру обороны принесли каблуки на парад

Народные депутаты требуют от Минобороны провести служебное расследование относительно того, что на параде ко Дню независимости на Крещатике женщины-военнослужащие будут шагать в парадной форме, в туфлях на каблуках и без оружия. Нардепы интересуются, кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку этой обуви по налогам украинском и кто понесет материальную ответственность за это. Также от министра требуют публичных извинений перед армией и ветеранка.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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