 
Ексклюзивы
1/5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
Просмотров: 279
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 396
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 171
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 702
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3186
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 684
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1890
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 153
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 135
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
4
4
4
3
4
Министру обороны принесли каблуки на парад
Министру обороны принесли каблуки на парад
Каролина Ашион обвинили в расизме министра культуры. Ткаченко отреагировал
Каролина Ашион обвинили в расизме министра культуры. Ткаченко отреагировал
В кулуарах побили сумкой &quot;слугу народа&quot;. Зрители допускают спланированную провокацию
В кулуарах побили сумкой "слугу народа". Зрители допускают спланированную провокацию
Со &quot;слуг&quot; берут подписку за закон Зеленского об олигархах
Со "слуг" берут подписку за закон Зеленского об олигархах
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
Кабмин собрался в футболках сборной Украины
Видео
Все видео
За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались
За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались
Четырех "беркутовцев" будут судить за бойню на Майдане
Четырех "беркутовцев" будут судить за бойню на Майдане
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Попортили мой Brioni" - депутата ОПЗЖ облили мочой
"Попортили мой Brioni" - депутата ОПЗЖ облили мочой
Тищенко устроил потасовку с другим "слугой" в столовой Рады
Тищенко устроил потасовку с другим "слугой" в столовой Рады
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 891
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2295
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 792
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 387
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 11:17

Министру обороны принесли каблуки на парад
4

  Комментировать

Министру обороны подарили туфли на каблуках к параду к 30-летию Независимости
Фото: Ирина Геращенко
"Вручили министру Тарана и Верховному Главнокомандующему Зеленскому каблуки", сообщила Ирина Геращенко
"Пусть сходит в туфлях на парад!", - написала Геращенко.
Нардепы требуют от Минобороны провести служебное расследование

Группа народных депутатов требуют от министра обороны Андрея Тарана объяснить и извиниться за планы показать женщин-военнослужащих на параде к 30-летию независимости Украины на каблуках. Об этом заявили в Верховной Раде, пишет "Украинская правда". Министру также подарили красные туфли на каблуках.

Вице-спикер Елена Кондратюк и представители межфракционного объединения "Равные возможности" сделали заявление с трибуны парламента.

"Сегодня в Вооруженных силах Украины служат более 31 тысячи женщин, из них более четырех тысяч являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тысячи женщин. По сравнению с 2014 годом количество женщин в армии увеличилось в разы. Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею? Провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот свирепый трэш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?", - заявила Кондратюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко опубликовала фото, где министру дарят красные туфли и другие на каблуках.

"Вручили министру Тарану и Верховному Главнокомандующему Зеленскому каблуки. Пусть сходят у них на парад!", - написала Геращенко.

Нардепы требуют от Минобороны провести служебное расследование: кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку этой обуви из налогов украинцев и кто понесет материальную ответственность за это. Также от министра требуют публично принести извинения перед своей армией и женщинами-ветеранами.

5,4 млрд грн планируют потратить к 30-й годовщине Независимости Украины вне системы Prozorro. В министерстве финансов сообщили, что деньги пойдут на строительство инфраструктурных объектов. В распоряжение Кабинета министров об утверждении плана мероприятий вписали модернизацию шести аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Мукачеве. Также отметили развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса и больницы "Охматдет". На праздничные торжества потратят 100 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Министру обороны принесли каблуки на парад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Самое читаемое
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 7929
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 5679
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 4869
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 4077
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 3987
Политика
В партии Зеленского уверяют - высоких каблуков на параде не будет
В партии Зеленского уверяют - высоких каблуков на параде не будет Просмотров: 72
Разумков поддержал возмущение о каблуках на параде
Разумков поддержал возмущение о каблуках на параде Просмотров: 270
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
 Просмотров: 279
За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались
За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались
 Просмотров: 216
Тупицкого проверяют на причастность еще к двум криминальным делам
Тупицкого проверяют на причастность еще к двум криминальным делам Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
3
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
Голосов: 7561
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть