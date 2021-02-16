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вторник, 16 февраля 2021 15:42

Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году

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Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Большие суммы - от $ 10 тыс. лучше вкладывать в покупку ОВГЗ. Фото: pixabay.com

Деньги должны работать и если не зарабатывать пассивный доход, то хотя бы не обесцениваться в результате инфляции. Однако воспоминание о турбулентном 2020-м останавливает многих от рисков инвестирования. Gazeta.ua разобралась, стоит ли украинцам извлекать сбережения из-под матрасов и куда их лучше вкладывать.

Недвижимость

Популярный способ среди украинцев для получения пассивного дохода - покупка жилой недвижимости и сдача ее в аренду.

"Однозначно это выгодно. Несмотря на то, что арендные ставки несколько снизились из-за коронакризиса. Тем не менее плата за аренду жилья остается достаточно высокой. Однокомнатная квартира в приличном состоянии сдается от 10 тысяч гривен в месяц. Срок окупаемости инвестиций зависит от стоимости приобретенного жилья. Но в среднем получается - от 10 лет ", - говорит Виктор Несин, президент Союза специалистов по недвижимому имуществу.

Сдавать квартиру в аренду выгодно, даже несмотря на то, что время от времени придется тратиться на ремонт.

"Как правило, арендаторов заселяют не менее, чем на год. Иногда можно обойтись легким косметическим ремонтом или генеральной уборкой. Все зависит от порядочности арендаторов ", - отметил Несин.

Депозиты

Сегодня банки предлагают гривневые депозиты на год от 4,7% до 12,5%. Предложения с самыми высокими процентами можно увидеть, как правило, в менее надежных банках. Крупные отечественные и банки с иностранным капиталом дают не более 10% на гривневые, до 2% на долларовые и до 1,25% на депозиты в евро.

"Банковский депозит - это стабильный доход с минимальным риском. Или вообще без него, если сумма вклада подпадает под государственное обеспечение. То есть не превышает 200 тысяч гривен. Валютный депозит поможет защитить средства от колебаний курса, однако по доходности он в несколько раз проигрывает депозиту в гривне. Гривневый депозит однозначно выгоднее, потому что доходность достигает 7-9 процентов годовых. Против 0,2-2 процента годовых в валюте", - рассказал Виктор Гальчинский, директор департамента коммуникаций Кредобанка.

Снижение или рост доходности депозитов зависит от учетной ставки Нацбанка. Сейчас она 6%. Прогнозируют, что в 2021-м учетная ставка сохранится на этом же уровне. Итак, ставки по депозитам тоже не будут меняться.

Облигации внутреннего государственного займа - ОВГЗ

Облигации внутреннего государственного займа - это долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов. Государство полностью гарантирует возврат вкладов, делает ОВГЗ наиболее безопасным способом инвестирования.

"Покупать ОВГЗ в 2021 году выгодно. Если сравнить с банковскими депозитами, то облигации дают большую доходность (12,5% - Gazeta.ua). Более того - доходы от облигаций не облагаются налогом, в отличие от депозитов. Облигации покупают через банки или брокеров. Перед инвестированием следует изучить условия: какие будут расходы, связанные с открытием специального счета, какие комиссионные берут те, кто продает ОВГЗ ", - говорит Александр Паращий, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital.

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Акции компаний

Украинцы сегодня могут купить акции Facebook, Microsoft, Tesla через зарубежного брокера. На отечественных биржах для широкого круга они пока не доступны.

Чтобы определиться, акции какой компании покупать, стоит сначала собрать информацию о ней, советуют эксперты.

"Нужно смотреть на так называемый перформанс этой компании (результаты деятельности - Gazeta.ua). Каким образом изменяется стоимость их акций, насколько долгий период роста, или, может, компания находится на дне стоимости своих ценных бумаг. Надо уметь читать финансовую отчетность и четко понимать, что повлекло за собой изменение стоимости акций. Достаточно часто причиной являются тренды. Например, если возьмем компанию Tesla. Факторами роста стоимости ее акций является не прибыль, активы или инновации, а просто тренды, которые состоят в мире. В частности - рост популярности электрокаров. Однако надо учитывать и негативные факторы - на этом рынке появляются новые игроки, а значит действует конкуренция ", - говорит Александр Почкун, соучредитель и управляющий партнер Baker Tilly в Украине.

Однако умение читать финансовую отчетность - это непростая задача для рядового украинца. Эксперт советует пользоваться отчетами профессиональных аналитиков. А вот инвестировать в отечественные компании в Украине практически невозможно.

"У нас по сути нет фондового рынка. Привлечение денег в капитал через допэмиссию акций в настоящее время почти не практикуется. Те открытые акционерные общества, образовавшиеся в результате приватизации, в основном являются квазиакционерными. То есть эта "акционерность" - просто инструмент их приватизации. А по своей сути они таковыми не являются. И в свободном обращении акций обычно нет ", - объяснил Почкун.

Земля, драгоценные металлы

Землю, как инвестиционный актив, украинцы не могут рассматривать по крайней мере до 1 июля 2021 года. Тогда вступит в силу закон о рынке земли.

Золото в 2021 году эксперты покупать не советуют.

"Потенциал роста стоимости золота относительно слабый. Если выбираете металл, то выгоднее покупать серебро ", - убежден финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Гражданам посоветовал бы инвестировать сбережения в банковские депозиты и государственные ценные бумаги. Это надежные инструменты. Большие суммы - от 10 тысяч долларов лучше вкладывать в покупку ОВГЗ ", - резюмировал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Чтобы выбрать банк для размещения депозита, украинцам советуют обращать внимание на его рейтинг, наличие лицензии и программ кредитования. Кроме того, потребитель банковских услуг должен проанализировать условия размещения средств.

Автор: Евгения Давыденко
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