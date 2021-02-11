Как выбрать банк для размещения депозита

При выборе депозита стоит сравнивать предложения разных банков. Фото: pixabay

Украинцам советуют обращать внимание на рейтинг банка, наличие у него лицензии и программ кредитования.

Кроме этого, потребитель банковских услуг должен проанализировать условия размещения средств, пишет Liga.net.

В Фонде гарантирования вкладов при выборе банка для размещения депозита советуют:

- изучить репутацию банка. Прочитать отзывы о нем на соответствующих форумах. Посмотреть оценки надежности финансовых учреждений от рейтинговых агентств;

- посмотреть на сайте НБУ, когда банку выдали лицензию и на какие виды услуг;

- проверить, является ли банк участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Эту информацию можно найти на официальном сайте ФГВФЛ.

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При выборе депозита стоит сравнивать предложения разных банков.

"Процедуру можно упростить, воспользовавшись интернет-сервисом, где собраны все депозитные предложения банков. Для размещения депозита лучше выбрать банк, который активно работает с вкладами физических лиц", - сообщают в Фонде.

Также при выборе депозитной программы советуют:

- быть осторожным, если малоизвестные банки предлагают сверхвысокие проценты по вкладам. Вероятно, такой банк осуществляет рисковую деятельность;

- выяснить, есть ли у банка программы кредитования. Часто проблемные банки сворачивают кредитные программы;

- на сайте НБУ или в финансовой отчетности банка целесообразно проверить, является ли этот это финучреждение прибыльным или убыточным в течение нескольких последних кварталов;

- обратить внимание на уровень сервиса и качество обслуживания в банке. Налаженные процессы, бесперебойная работа банковских систем, квалифицированный персонал, отсутствие очередей, широкая сеть банкоматов - все это добавляет преимуществ в выборе банка.

В феврале проценты по гривневым депозитам снизились. Украинские банки предлагают 4,5-7% в год.