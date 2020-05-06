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среда, 06 мая 2020 14:26

"Минздрав модифицирует реформу": что будет с медициной

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5 мая руководство Министерства здравоохранения заявило, что медицинская реформа требует немедленных изменений - выделенных средств не хватает, и из-за недофинансирования придется уволить около 50 тыс. медработников и закрыть 332 больницы. Почти 1 тыс. медучреждений сейчас получает меньше денег, чем в прошлом году.

Эта инициатива не стратегическая, это тактический шаг перед местными выборами. Власть не хочет терять электорат

ПРЕДПОСЫЛКИ

4 мая президент Владимир Зеленский заявил, что: "Реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки". Соответствующее поручение дал руководству Минздрава Украины.

Александр Ябчанка, бывший советник министра здравоохранения, прокомментировал данное заявление: "Эта инициатива не стратегическая, это тактический шаг перед местными выборами. Власть не хочет терять электорат". По его словам, власть провалила подготовку реформы.

Автор: МЗ
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КАК ДОЛЖНА БЫЛА РАБОТАТЬ МЕДРЕФОРМА?

- Медицинская реформа стартовала 1 апреля 2018-го. Тогда отменили привязку к поликлиникам по прописке, пациенты начали заключать договора с семейными врачами. За предоставленные услуги платила Национальная служба здравоохранения.

- Второй этап реформы начался 1 апреля 2020 года. Он предусматривает бесплатное предоставление населению узкоспециализированной помощи.

- Изменилось финансирование больниц. Те перестали получать средства из госбюджета за количество койко-мест. Они должны были подписать договоры с НЗСУ. Она оплачивает за предоставленные медицинские услуги согласно тарифу, установленного правительством. Остальное финансирование больницам должен обеспечивать местный бюджет.

- Новый механизм разделения средств должен был увеличить финансирование больниц, которые выбирают пациенты. Остальные заведения должны были переквалифицироваться из стационаров для оказания амбулаторной помощи.

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун считает, что одного месяца мало для того, чтобы увидеть изменения в медицине. По ее словам, власть сейчас защищает собственные интересы.

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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

"Минздрав модифицирует нынешнюю реформу, от чего выигрывают как медики, так и пациенты", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. Предусматривают следующие изменения:

- Все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, должны получить не меньше средств, чем в 2019 году.

- С 1 июня будут дополнительно финансироваться первичная и экстренная медицинская помощь; острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях; а также 4 пакета для лечения Covid-19.

- С 1 июля планируют повысить заработную плату медикам минимум на 50%.

- С 11 мая начнут проверку медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети. Минздрав разработает новые стандарты оказания медицинской помощи.

- С 2021 года установят новые медицинские тарифы в соответствии с рыночными заработными платами медработников.

В следующем году расходы на медицину вырастут вдвое и составят 6% ВВП.

"Если они хотят дофинансировать - это замечательная идея, но как оно повлияет на макроэкономику. Они не объяснили, откуда возьмут деньги. Возникает вопрос, почему они не заложили эти 6% в бюджет прошлого года, и тогда бы не возникало этих проблем", - комментирует Александр Ябчанка.

Худшее, что может произойти - перераспределение средств, которые уже запланированы на следующий год

КАКИЕ УГРОЗЫ НЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ?

- На выплату заявленных зарплат медицинским работникам дополнительно нужно 11 млрд грн, которые не заложены в бюджете на 2020 год.

- Новый механизм распределения средств должен увеличить финансирование больницам, которые выбирают пациенты. Возвращение к прошлогоднему финансированию будет значить, что старт второго этапа реформы не произошел.

"Худшее, что может произойти - перераспределение средств, которые уже запланированы на следующий год. Если они дополнительно денег не найдут, а примут бюджет, который был, и поделят поровну - это будет категорическое уничтожение реформы в том виде, в котором она планировалась", - добавил Ябчанка.

72 млрд

грн выделили из госбюджета 2020 года на реализацию медицинской реформы. Это составляет около 3% ВВП.

984

больницы из 1747, которые подписали договор с НСЗУ, имеют дефицит финансирования.

435 тыс.

медиков планируют повысить зарплату в рамках изменений к реформе.

7471

грн - средняя зарплата медиков за февраль 2020 года. С марта на 300% подняли оплату медицинским работникам, участвующим в лечении Covid-19. Доплаты будут действовать только на время пандемии.

Директорат Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины в размере $135 млн для проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". $35 млн из этой суммы направят на борьбу с распространением эпидемии коронавируса.

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