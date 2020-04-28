Украина получит $135 млн на медицину

Украина получит дополнительную финансовую помощь от Всемирного банка. Фото: pixabay.com

Директорат Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины в размере $135 млн для проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

$35 млн из этой суммы пойдут на деятельность по противодействию распространению эпидемии коронавируса, говорится в сообщении.

"Дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении около 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений", – прокомментировал в релизе предоставление дополнительной финансовой помощи и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

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По его информации, благодаря дополнительному финансированию пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, а расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из госбюджета.

В банке напомнили, что в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" с начальной суммой инвестиций $215 млн оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупке современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг.

Дополнительные $135 млн помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц, внедрить важные реформы, провести обучение тысяч украинских врачей.

$35 млн из этих средств потратят на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом, проведение обучения медперсонала, предоставление гражданам важной публичной информации, а также на финансирование украинских учреждений здравоохранения, обслуживающих пациентов с Covid-19.

По состоянию на утро 28 апреля, в Украине зафиксировали 9410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки – 401 новый случай.