Количество инфицированных коронавирусом опять возрастает: обновленные цифры

По состоянию на утро 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели.

За сутки зафиксировали 401 новый случай, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr В Украине от коронавируса умерли 239 человек

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 406 случаев;

Волынская область - 260 случаев;

Днепропетровская область - 318 случаев;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 354 случая;

Закарпатская область - 387 случаев;

Запорожская область - 208 случаев;

Ивано-Франковская область - 783 случая;

Кировоградская область - 356 случаев;

г. Киев - 1298 случаев;

Киевская область - 604 случая;

Львовская область - 371 случай;

Луганская область - 32 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 248 случаев;

Полтавская область - 180 случаев;

Ровенская область - 553 случая;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 664 случая;

Харьковская область - 221 случай;

Херсонская область - 88 случаев;

Хмельницкая область - 72 случая;

Черновицкая область - 1429 случаев;

Черкасская область - 276 случаев;

Черниговская область - 39 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 28 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 211 159 человек. Выздоровели - 893 967. Всего в мире 3 041 517 инфицированных.