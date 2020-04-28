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вторник, 28 апреля 2020 09:20

Количество инфицированных коронавирусом опять возрастает: обновленные цифры

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По состоянию на утро 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели.

За сутки зафиксировали 401 новый случай, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr
  В Украине от коронавируса умерли 239 человек
В Украине от коронавируса умерли 239 человек

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 406 случаев;
Волынская область - 260 случаев;
Днепропетровская область - 318 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 354 случая;
Закарпатская область - 387 случаев;
Запорожская область - 208 случаев;
Ивано-Франковская область - 783 случая;
Кировоградская область - 356 случаев;
г. Киев - 1298 случаев;
Киевская область - 604 случая;
Львовская область - 371 случай;
Луганская область - 32 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 248 случаев;
Полтавская область - 180 случаев;
Ровенская область - 553 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 664 случая;
Харьковская область - 221 случай;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1429 случаев;
Черкасская область - 276 случаев;
Черниговская область - 39 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 28 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 211 159 человек. Выздоровели - 893 967. Всего в мире 3 041 517 инфицированных.

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Дата
28
апреля

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