Какие нововведения подготовили украинцам на сентябрь

С 1 сентября в Украине ожидают ряд изменений. В частности повысится зарплата, изменятся правила пересечения границы с Беларусью, усилится контроль за банками.

Увеличат зарплату

С 1 сентября украинцам поднимут минимальную зарплату с 4723 грн до 5 тыс. грн. Это запланированные повышения. Следующие будут с 1 января 2021 - до 6 тыс. грн и с 1 июля 2021 - до 6,5 тыс. грн. Соответственно возрастет минимальная пенсия.

Автор: delo.ua Зарплату будут повышать трижды за год

"Зарплату поднимут менее чем на 300 грн. Это никак не повлияет на экономику Украины. 85% экономики - это частный сектор, остальные государственный. Поэтому основную нагрузку возьмет на себя бизнес. Однако для предприятий это тоже не очень катастрофично. Единственное тем, кто платил теневую зарплату, придется изменить бухгалтерию. Минимальное, что давали официально, - увеличить, а в конвертах - уменьшить. Увольнение работников и закрытия предприятий после этого повышения точно не будет. Государство понесет лишь незначительные расходы для бюджетников, которые действительно имеют 4,7 тыс. Это дополнительных 3-5 млрд грн. Их возьмут из сэкономленных средств на обслуживание государственного долга за счет курсовой разницы. Ну и могут потянуть с других статей расходов", - говорит экономист Андрей Новак.

Общий уровень доходов украинцев очень мал, самый низкий в Европе. Поэтому увеличение зарплаты необходимо.

"Нас обогнала даже Молдова. Поднимать зарплаты и пенсий сейчас очень актуально. Именно такие малые выплаты у нас происходит массовая трудовая эмиграция украинцев во все четыре стороны света. Однако увеличивать зарплаты надо разумно, смотря на экономический рост. В этом году его не будет из коронавируса. А вот в следующем можно ожидать небольших улучшений", - добавляет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В чем ошибка резкого повышения минималки - эксперты

Кроме того, почти 133 тыс. врачей в среднем будут иметь плюс 3,5 тыс грн к зарплате. Около 247 тыс. специалистов с неполным высшим медицинским образованием получат повышение в 2361 грн. Выплата младшему медперсоналу возрастет на 1,2 тыс. грн.

Заработает "социальное такси"

Автор: hromadske.ck.ua Инвалидов будут возить специализированные такси

С сентября в Киеве заработает "социальное такси" для детей с инвалидностью. Их будут возить машины с пандусами, креплениями для колясок.

"8 тыс. киевлян требуют такой специализированной перевозки. Такси позволит родителям и детям с инвалидностью добираться до нужных мест", - говорит заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда.

В Украине почти 2,6 млн инвалидов.

"Таксисты должны быть обучены поведению с такими клиентами. Должны встретить человека, помочь сесть. За последние годы страна значительно продвинулась в плане заботы о людях с инвалидностью. Однако работать есть над чем. Необходимые ровные тротуары, адаптированные книги, кинотеатры. Каждая кофейня или учреждение должна быть готовы к приему клиента с проблемами", - говорит Оксана Потимко из общественного объединения "Украинский союз инвалидов".

Конец приема документов для голосования

10 сентября заканчивается прием документов, чтобы проголосовать на местных выборах 25 октября не по месту регистрации.

Автор: politeka.net 10 сентября заканчивается прием документов для голосования

В Украине почти 5,5 млн человек живут не не там, где прописаны. Для изменения места голосования должны подать заявления в ближайший отдел ведения Государственного реестра избирателей. Обращение можно оформить в электронном формате через кабинет избирателя на сайте drv.gov.ua или принести самостоятельно. При себе необходимо иметь паспорт.

Запрос на изменение избирательного адреса рассматривать до 15 дней. Ответ поступит по электронной или обычной почте. В случае положительного решения, до 20 октября следует проверить себя в избирательных списках и узнать номер избирательного участка для голосования.

В Беларусь только с загранпаспортом

Автор: censor.net.ua В Беларусь будут пускать только с загранпаспортом

С 1 сентября украинцев в Беларусь будут пропускать только по заграничным паспортам. До сих пор ездили по внутренним. Изменения инициировала Госпогранслужба Украины. Зарубежные документы труднее подделать и легче восстановить в случае потери в другой стране, объяснили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба рассказал о планах Украины по санкциям против Лукашенко

Изменение правил не коснется жителей приграничных территорий. Смогут в дальнейшем ездить в Беларусь по внутренним паспортом. Для белорусов правила въезда в Украину не будут менять.

Новые требования к банкам

С 1 сентября начнут более жесткие требования для банков. Учреждения будут обязаны правильно показывать средства на счете - отдельно собственные деньги и отдельно сумму кредитного лимита. Также заранее сообщать об изменениях кредитного лимита.

Автор: inlviv.in.ua Банкам выдвинули более жесткие требования

"Некоторые банки водят пользователей в заблуждение. Присылают сообщения об остатке на счете, который состоит не только из собственных средств, но и с кредитного лимита, - говорят в Нацбанке. - В результате клиенты могут воспользоваться кредитными деньгами, даже не осознавая этого. Потом придется погасить не только сумму кредитного лимита, но и комиссию и проценты за пользование. Новые же требования не дадут банкам злоупотреблять правами клиентов".

Кабинет Министров принял решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020. Причина - резкое увеличение количества больных коронавирусом. Эти ограничения будут действовать до 00:00 28 сентября 2020.