Кулеба рассказал о планах Украины по санкциям против Лукашенко

Украина будет принимать решение о возможном введении санкций в отношении Беларуси. Фото: "Уніан"

Украина будет принимать решение о возможном введении санкций в отношении Беларуси после того, как увидит санкционное решение Евросоюза.

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

"Что касается санкций ЕС, то мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, которые принимает ЕС. Но мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу. Это свидетельствует о том, что в целом мы разделяем его политику и подходы. Когда увидим санкционное решение ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", - сказал Кулеба.

МИД Украины также считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси. Прежде всего речь идет о вмешательстве России и ОДКБ.

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Главы государств ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси. 19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят в отношении отдельных должностных лиц режима Лукашенко, причастных к репрессиям и фальсификациям выборов. Ранее Рикард Йозвяк сообщал, что Европейский Союз может ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия в отношении протестующих.