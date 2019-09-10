Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект

"Принятие законопроекта об импичменте положительно повлияет на избирателей Зеленского" ФОТО: УНИАН

10 сентября Верховная Рада приняла законопроект об импичменте президента. За него проголосовали 244 депутата из "Слуги народа" и один внефракционный депутат. Остальные 4 фракции и присутствующие внефракционные проголосовать против или воздержались.

Документ приняли с нарушением регламента. Его признали таким, что не требует доработки, и приняли после первого чтения в целом. "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" призывали не нарушать процедуру и не ломать украинский парламент через колено. Главное научно-экспертное управление Рады просило доработать документ.

Принятие закона об импичменте было одним из пунктов предвыборной программы Зеленского. Он этот документ и инициировал.

Было ли в украинском законодательстве слово "импичмент" раньше, почему депутаты так спешили принять документ и что теперь изменится. Спойлер - ничего.

Процедура импичмента существует с 1996 года

Она прописана в 111 статье Конституции Украины и 30 главе закона "О регламенте Верховной Рады". По основному закону Украины, оснований для импичмента может быть два - государственная измена и "другое преступление". Понятие "другого преступления" не расшифровано.

Процедура импичмента укладывается в следующую схему:

1. Не менее 226 депутатов инициируют отстранение президента от должности.

2. Рада создает временную следственную комиссию с спецпрокурором и спецследователями.

3. Рада рассматривает результаты работы комиссии.

4. Не менее 300 депутатов голосуют за обвинения президента.

5. Конституционный суд дает заключение, что расследование состоялось конституционным способом. Верховный суд дает заключение, что действия президента имеют признаки госизмены или иного преступления.

6. Не менее 338 депутатов голосуют за отстранение президента от должности.

Законопроект об импичменте уже принимали в июне 2019

А именно 6 июня депутаты 8-го созыва приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", который предусматривал процедуру импичмента. Его подписал Парубий, но не подписал Зеленский. Разумков заявлял, что закон об импичменте должен быть отдельным документом .

Законопроект Зеленского

Процедура импичмента в документе Зеленского перечисляет порядок действий, определенных Конституцией. То есть основная процедура импичмента осталась с 1996 года.

Что же изменилось? В законе четко прописали правовой статус спецпрокурора и спецследователей, урегулировали вопрос их избрания. А также избрание председателя, секретаря и членов комиссии, которая будет проверять действия президента.

Как говорится в пояснительной записке проекта, он устраняет ряд "неопределенностей и существенных недостатков" в законодательстве, которые мешают воплощать механизм импичмента.

"Процедура была и остается нереальной"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко называет принятие закона об импичменте исключительно пиаром. Ведь депутаты только детализировать некоторые утверждения.

"У нас медийно возникла идея, что для реализации импичмента надо закон. На самом деле здесь нет никакой связи, никакой закон не нужен. Надо изменение статьи 111. Ее никто не изменил. Они просто переписали старые положения регламента и саму суть статьи 111. Поэтому у нас процедура импичмента как была нереальной, так и остается нереальной", - говорит он.

Нереалистичность воплощение процедуры Бондаренко объясняет большим количеством депутатов, которые должны проголосовать за применение процедуры - 338, и сложностью самой процедуры. Например, в условиях 9-го созыва 338 голосов - это голоса всех депутатов из крупнейшей фракции "Слуга народа", всех депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь", всех депутатов "Батькивщины" и 18 депутатов от "Голоса".

"Процедура должна иметь две вещи - быть реалистичной и отражать возможности политического отстранение президента от должности. Есть разные модели процедуры. У нас объединили две. Первая связана с якобы политическим аспектом, поскольку рассматривает Верховная Рада и надо получить большое количество голосов. И одновременно - вторая предполагает совершение президентом преступления. Так как они соединили две очень разные процедуры, у нас получилась невероятная сложная схема импичмента, аналогов которой я не знаю в мире".

Принятие законопроекта об импичменте положительно повлияет на избирателей Зеленского, и не только на его, считает Бондаренко.

"Большинство украинцев имеют низкую правовую, конституционную, политическую культуру. Они не заинтересованы смотреть, что скрывается за названием закона. Критическое мышление слабо развито".