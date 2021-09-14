 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса

Фото: МИД Украины

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что писали 7-14 сентября в мировых медиа об Украине и события вокруг нее.

"Не верим обещаниям Запада": глава украинского МИД заявил, что Украине следует милитаризироваться, чтобы выжить", The Independent, Великобритания

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба помнит разочарование "беспокойством" Европы, высказанным после того, как Россия аннексировала Крым и раздула конфликт на Донбассе. Сейчас он ведет арьергардный бой, чтобы поддерживать международное давление на Москву.

"Наша страна получила ряд горьких уроков, обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Не верим обещаниям", - говорит Кулеба.

Автор: МИД Украины Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

40-летний мужчина говорит: Украина дошла до понимания, что может полагаться только на себя - армию, дипломатию и народ. В кратко- и среднесрочной перспективе это значит - превратиться в гибкую военную страну, подобную до Израиля.

Москва атакует через пропаганду, фейковые новости и странные исторические очерки Путина

The Independent разговаривает с Кулебой в Киеве на следующий день после того, как президент Зеленский предупредил о полномасштабной российской агрессии. По мнению министра, Россия пытается "окружить" Украину. Москва атакует через пропаганду, фейковые новости и странные исторические очерки Путина. Это нетрадиционные способы. Но есть тревожные события и в сфере обычных вооружений, особенно на границе с Беларусью длиной 1 тыс. км.

Отношения между Киевом и Минском на рекордно низком уровне. На прошлой неделе диктатор Александр Лукашенко согласился на 28 новых интеграционных "программ" с Россией. Это в корне изменило ситуацию на северной границе Украины, по словам Кулебы. Несут риски российско-белорусские военные учения "Запад-2021" вдоль северного, восточного и юго-восточной границ Украины.

Автор: Reuters Учения "Запад-2021"

"У нас проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в границу. Видим идеальную уязвимость для подрывных групп или мигрантов, которых Лукашенко может отправить к нам", - говорит Кулеба.

Энергоснабжение - еще одна сфера, в которой Украина ожидает серьезных вызовов от восточного соседа. "Северный поток-2" обещают запустить в ближайшие дни (строительство газопровода Россия завершила 10 сентября, запустить планирует с октября. - Gazeta.ua). Киев изначально выступал против проекта. Утверждает, что цели РФ политические - лишить Украину доходов от транзита газа. Официальные лица предостерегают, что Кремль найдет способ сократить поставки через газотранспортную систему Украины до уровня ниже необходимого, что повлечет проблемы зимой, подобные до кризиса 2006 года (конфликт между Газпромом и Нафтогазом по цене и условиям поставок российского газа в Украину и его транзита в ЕС, Россия отключила Украине газ 1 января 2006-го и Украина вынуждена была пойти на уступки. - Gazeta.ua).

16 июня в Женеве Байден и Путин, похоже, договорились о перемирии

Сначала США защищали интересы Украины, введя санкции, которые остановили строительство трубопровода. Но в начале этого года президент Джо Байден снял эти ограничения, чтобы наладить отношения с Германией - главным европейским спонсором проекта. Это был серьезный удар по Украине. Несколько недель спустя еще одно тревожное свидетельство американских намерений произошло на саммите в Женеве 16 июня, когда Байден и Путин, похоже, договорились о своего рода перемирии. Затем беспорядочный вывод войск США из Афганистана показал отказ Америки от заявленной роли мирового полицейского.

Кулеба согласен, что в Америке "кризис лидерства" в мире. Но он говорит, что безопасность Украины - то место, где США могут снова показать себя.

Штаты не должны облажаться в Украине, как в Афганистане

"Один сенатор США сказал мне, что Штаты не должны облажаться в Украине, как в Афганистане", - говорит министр.

Из недавней поездки в Вашингтон он также вернулся с убеждением, что Байден остается лично заинтересованным в Украине.

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Какой бы ни была степень поддержки Байдена, она не распространяется на членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе, которые остаются ключевыми желаниями Киева. Украина не пригласили на саммит НАТО в начале этого года. Президент Зеленский сказал, что Украина не намерена продолжать "стучать в закрытую дверь, которую никто не собирается открывать". Президент Эстонии Керсти Кальюлайд усилила возмущение украинцев, заявив, что Украине необходимо еще 20 лет реформ, прежде чем станет возможным членство в ЕС.

Кулеба говорит, что противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за нехватки реформ, а из-за страха перед ответом Москвы. Это означает, что членство было бы реалистичным, если бы Россия значительно ослабла или сделала что-то настолько возмутительное, что Запад должен был бы сделать жест в сторону Украины.

Автор: Reuters м

"Мы - свидетели становления истории. Сотни лет Запад жил с мыслью, что Украина - часть "русского мира". Только сейчас начинает понимать, что мы все-таки другие", - говорит Кулеба.

"Почему Украина должна вступить в НАТО", Atlantic Council, США

Каждую неделю появляется новая мысль в западных средствах массовой информации, почему Украина не готова к НАТО. Некоторые говорят, что членство - нереально из-за близости к России, внутренних проблем и недостатка реформ. Другие подчеркивают опасения относительно агрессии Кремля на Донбассе и оккупации Крыма. Но Москва не имеет права вето на внешнюю политику ни Киева, ни любой другой страны.

США жизненно заинтересованы, чтобы помешать Кремлю в Европе. Украина - фронт этой войны

Мотивы Кремля понятны. Москва хочет установить новые правила международного порядка или ослабить действующие. В ее цели входит ослабление НАТО и ЕС. А это значит, что США жизненно заинтересованы помешать Кремлю в Европе. Украина - фронт этой войны. Если она не сможет дать отпор русским, те пойдут дальше и попытаются сожрать дополнительные европейские территории. Они занимаются этим с 2008 года и не собираются отказываться. Помощь Украине в защите территориальной целостности и суверенитета - самый экономный способ защиты НАТО.

Во время холодной войны рост опасений относительно возможного советской агрессии в Восточной Европе привели к ремилитаризации Западной Германии и ее вступлению в НАТО. Западная Германия служила буфером для остальной Европы. Это делает противодействие Берлина относительно потенциального членства Киева ироничным.

Автор: Reuters Украинские морские пехотинцы участвуют в военных учениях под Херсоном, 2 июля 2021

Кремль пытается держать Украину подальше от Европы и Запада, но это не должно быть концом для ее амбиций относительно НАТО. Если большая война между США и Россией каким-то образом материализуется, нам было бы выгодно, если бы Украина была в Альянсе. Она вполне могла бы служить той же цели, что Западная Германия в холодной войне. Ее военные уже имеют опыт противодействия российским вооруженным силам.

Если Украине удастся продвинуться на Запад, она может убедить Россию сделать то же

Учитывая враждебные намерения Кремля, в долгосрочных интересах США и их союзников по НАТО продолжить работу с Украиной по вступлению. Это - актив в соревновании с Москвой. Что еще важнее, если Украине удастся продвинуться на Запад, она может убедить Россию сделать то же самое.

"Война - не кинофильм", Kurier Lubelski, Польша

Более семи лет украинские медиа каждое утро публикуют новости с фронта. Они пишут об атаках и потерях армии. В воскресенье, 13 сентября, украинское командование сообщило, что двое солдат погибли и девять ранены.

Трудно найти город или городок, где бы не было могил погибших с 2014 года в войне. Непонятным образом многие привыкли к ней и не обращает внимания

В Украине война идет каждый день. Непонятным образом многие к ней привыкли и не обращает внимания. В то же время, трудно найти город или городок, где бы не было могил погибших в войне, охватившей страну с 2014 года.

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Война России против Украины - это также оккупация Крыма. На прошлой неделе российские спецслужбы снова провели массовые репрессии против крымских татар. Пять активистов, в частности заместителя председателя крымско-татарского парламента Наримана Джеляла, задержала ФСБ по абсурдным обвинениям во взрыве газопровода в Крыму. Нет сомнений, что это месть за организацию и участие в "Крымской платформе". 23 августа Джелял был активным ее участником в Киеве. Тогда представители более 40 стран, включая все страны ЕС и НАТО, заверили в поддержке народа крымских татар. Сегодня они молчат.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о том, что Зеленский не достиг желаемого во время встречи с Байденом, об осуждении Вашингтоном ареста Джеляла и о пытках относительно крымских татар.