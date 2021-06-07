В Оксфорде выдают книгу про закарпатца

 
Ексклюзивы
1/5
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1233
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 693
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 639
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 24094
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 648
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 963
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1305
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 567
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 738
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
10
5
5
6
4
&quot;Я одержим и ненасытный. Живу без выходных&quot;: художнику Ивану Марчуку - 85 лет
"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами
Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами
Украинский мастер установил сразу два мировых рекорда
Украинский мастер установил сразу два мировых рекорда
На вершине вулкана подняла портрет Бандеры
На вершине вулкана подняла портрет Бандеры
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 567
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 648
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 360
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 81
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
понедельник, 07 июня 2021 18:46

В Оксфорде выдают книгу про закарпатца

  Комментировать
В Оксфорде выдают книгу про закарпатца
Книга о старце со Святой горы Аввакума Вакарова выйдет на английском языке. Фото предоставил Сергей Шумило

В Оксфорде готовится к печати книга про старца со Святой горы Аввакума Вакарова, который был родом из Закарпатья. Это совместный проект с британским обществом The Friends of Mount Athos, официальным патроном которого является принц Уэльский Чарльз. Автором книги является украинский историк, директор Института афонского наследия в Украине Сергей Шумило. Исследование под названием Elder Avvakum of Mount Athos. The Life of Athonite Hieroschemamonk Avvakum (Vakarov) выйдет на английском языке.

"В книге объемом 108 страниц на основе малоизвестных архивных источников описана история пребывания наших закарпатских монахов на Афоне в ХХ веке и их роль в сохранении Афонского Пантелеймоновского монастыря. Также добавлено ​​большое количество цветных иллюстраций и фотографий из афонских архивов на 16 страницах ", - рассказал Сергей Шумило корреспонденту Gazeta.ua.

Издание осуществляется по благословению митрополита Диоклийского Каллиста (Уэра) - православного богослова и патролога, профессора Оксфордского университета, президента совета директоров института православных христианских исследований в Кембридже.

"Книга подготовлена ​​на основе ранее выданной совместной монографии Аввакума Вакарова, подготовленной мной совместно с Юрием Данильцом, Павлом Гайденко и Михаилом Шкаровским. Старец Аввакум был учеником преподобного Силуана Афонского и трудился на Святой Горе 46 лет, 13 из которых - антипросопом при Священном кинотеме", - добавил автор книги.

Сергей Шумило также планирует выдать свой труд на украинском и греческом языках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир крестил Русь не самостоятельно - историк

Сергей Шумило - последователь известного греческого афонознавця профессора Антония Тахиаоса. Вместе с ним в 2013 году основал научно-общественную организацию "Международный институт афонского наследия", которую с тех пор возглавляет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Оксфорде выдают книгу про закарпатца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

В Донецк приехал поезд "Интерсити" из Киева

Расстреляли украинского писателя

К Порошенко на торжества приехали Байден и Лукашенко

Израиль расширил территорию

Самое читаемое
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
9
 18 Просмотров: 14445
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 8487
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
20
 Просмотров: 7668
Когда людям больше хочется секса
Когда людям больше хочется секса Просмотров: 4032
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 3735
Постать
Женщина взлетела на невероятную высоту
Женщина взлетела на невероятную высоту
 Просмотров: 297
"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
10
 Просмотров: 549
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
Рюкзаки в виде котов - украинка делает шикарные сумки из шерсти
5
 Просмотров: 990
Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами
Федор Романов пишет картины, держа кисть зубами
5
 Просмотров: 315
"Ходили слухи, что людей сжигали" - долгожительница поделилась воспоминаниями
"Ходили слухи, что людей сжигали" - долгожительница поделилась воспоминаниями
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
18
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
3
"Сотрудничать с воплощением зла" - посоветовали, как строить отношения с Беларусью
3
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
2
Украинские черешни стали самыми дорогими в мире
2
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
Голосов: 3018
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть