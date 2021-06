В Оксфорде выдают книгу про закарпатца

Книга о старце со Святой горы Аввакума Вакарова выйдет на английском языке. Фото предоставил Сергей Шумило

В Оксфорде готовится к печати книга про старца со Святой горы Аввакума Вакарова, который был родом из Закарпатья. Это совместный проект с британским обществом The Friends of Mount Athos, официальным патроном которого является принц Уэльский Чарльз. Автором книги является украинский историк, директор Института афонского наследия в Украине Сергей Шумило. Исследование под названием Elder Avvakum of Mount Athos. The Life of Athonite Hieroschemamonk Avvakum (Vakarov) выйдет на английском языке.

"В книге объемом 108 страниц на основе малоизвестных архивных источников описана история пребывания наших закарпатских монахов на Афоне в ХХ веке и их роль в сохранении Афонского Пантелеймоновского монастыря. Также добавлено ​​большое количество цветных иллюстраций и фотографий из афонских архивов на 16 страницах ", - рассказал Сергей Шумило корреспонденту Gazeta.ua.

Издание осуществляется по благословению митрополита Диоклийского Каллиста (Уэра) - православного богослова и патролога, профессора Оксфордского университета, президента совета директоров института православных христианских исследований в Кембридже.

"Книга подготовлена ​​на основе ранее выданной совместной монографии Аввакума Вакарова, подготовленной мной совместно с Юрием Данильцом, Павлом Гайденко и Михаилом Шкаровским. Старец Аввакум был учеником преподобного Силуана Афонского и трудился на Святой Горе 46 лет, 13 из которых - антипросопом при Священном кинотеме", - добавил автор книги.

Сергей Шумило также планирует выдать свой труд на украинском и греческом языках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир крестил Русь не самостоятельно - историк

Сергей Шумило - последователь известного греческого афонознавця профессора Антония Тахиаоса. Вместе с ним в 2013 году основал научно-общественную организацию "Международный институт афонского наследия", которую с тех пор возглавляет.