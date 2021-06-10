Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Автор: из семейного архива Натальи Громовой Украинский этнограф, фольклорист и педагог Игнат Танцюра собрал более 5 тысяч украинских песен с мелодиями

10 июня 120 лет назад в селе Зятковцы Гайсинского уезда Каменец-Подольской губернии, сейчас Гайсинский район Винницкой области, родился украинский этнограф, фольклорист и педагог Игнат Танцюра. Он собрал более 5 тыс. украинских песен с мелодиями, около тысячи сказок, легенд, преданий, улыбок и анекдотов, 615 загадок, 144 образца танцев, сотни заговоров, причитаний, примет, поверий.

"Четыре сестры отца знали много песен и имели прекрасные голоса. Осенними и зимними вечерами за прядками пели. Когда все известные было перепето, дед сказал 16-летнему Игнату пойти в деревню и записать новую", - рассказывала корреспонденту Gazeta.ua дочь Гната Трофимовича Наталья Громова.

Нотной грамоты Танцюру научил сельский учитель. В 1918 году сестры дали Игнату средства на приобретение скрипки. С ней он ходил по селу и записывал песни.

"Есть записи, датированные 1917-м и 1918 годом. Каждая песня имела паспорт: имя и фамилия исполнителя, возраст, грамотный человек или нет. Соседка баба Евдокия имела феноменальную память на песни, сказки, пословицы, поговорку, поговорки. Девичья фамилия Евдокии Никитичны - Сивак, а Жук - по мужу. Когда она узнала, что отец указывает фамилию исполнительницы в паспорте песни, возмутилась. Переживала: как люди узнают, что она поет о любви, то по деревне пойдет слух, что о том и думает. Поэтому взяла себе псевдоним Зуиха, потому что ее покойный муж был на заработках в подмосковном Орехово-Зуево ", - вспоминала Громова.

Автор: из семейного архива Натальи Громовой Игнат Танцюра работал учителем Клебанский средней школы Тульчинского района Винницкой области. С 1944 года преподавал язык и литературу в школе № 4 города Гайсин.

1932 года Игнат Танцюра заочно окончил литературный факультет Винницкого института социального воспитания, работал учителем Клебанский средней школы Тульчинского района Винницкой области. С 19440-го по 1951 год преподавал украинский язык и литературу в школе № 4 города Гайсин.

"Когда в 1944-м Гайсин освободили от нацистов, родители поехали туда учительствовать. Получили четверть дома - две комнатки. Коридор был общий. Мать готовила еду на веранде, которую делила с соседкой. С 1990 года там действует музей фольклора ", - рассказывала дочь фольклориста.

В 1930-х Танцюра купил в Кунянському костеле клавесин, изготовленный в XIX в. На этом инструментов переиграл все пять тысяч песен, которые собрал.

Автор: Ирина МАМРЫГА В 1930-х годах Игнат Танцюра купил в костеле клавесин, изготовленный в XIX столетии. На этом инструментов переиграл все пять тысяч песен, которые собрал

"Отец любил музыку, прекрасно играл на скрипке и любимом музыкальном инструменте клавесине. Он подходил к нему, удобно садился, опускал на клавиши пальцы и начинал играть. Только по выражению лица было видно, какую радость приносит ему рожденная им музыка ", - вспоминала Наталья Игнатьевна.

Умер Игнат Танцюра 12 ноября 1962 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юрий Мушкетик все произведения писал ручкой в блокноте

29 декабря 2020 года умерла краевед, учительница украинского языка и литературы Наталья Громова из райцентра Гайсин Винницкой области. Женщине был 71 год. Были проблемы с сердцем. Отец Громовой, Игнат Трофимович Танцюра, был этнографом и фольклорист. Собрал около пяти тысяч украинских песен с мелодиями.