Пересадили почку женщине с донорским сердцем

Автор: предоставлено Ксенией Щиголь Год назад Ксении Щиголь из Николаева, которая имеет донорское сердце, пересадили почку

Год назад, 11 марта, Ксении Щиголь из Николаева, которая имеет донорское сердце, пересадили почку. В Украине это 1-я такая операция. Ее проводили в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Александра Шалимова.

Донорское сердце Ксении пересадили 2017 года в Индии. Проблемы с сердцем начались, когда женщина переболела раком крови.

"2012 года я заболела острым лейкозом. Прошла 24 курса химиотерапии. И сердце сдало. Единственным спасением была трансплантация. Мне пересадили сердце 17-летней индианки, которая погибла в аварии", - рассказала Ксения корреспонденту Gazeta.ua.

Осенью 2019-го ухудшились результаты анализов. У женщины отекли ноги и лицо. В организме было более 10 л воды.

"К тому же, я подхватила бронхит, пила сильные антибиотики. Врачи говорят, они могли повлиять на почку. Или попытка перейти с оригинального препарата для сердца на аналог. 4 месяца проходила гемодиализ. Была угроза, что сердце перестанет работать, потому что во время этой процедуры вымываются иммунодепрессанты. Их принимала, чтобы организм не отторг донорский орган. Медики сказали, что необходима пересадка почки".

Родители Ксении были готовы отдать свои органы. Обследование показало, что они оба подходят.

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"Но отец настоял, чтобы брали у него. Врачи Национального института хирургии и трансплантологии им. Александра Шалимова почти месяц готовили нас к операции. Такой практики - когда у пациента уже есть донорский орган и надо пересадить еще один - украинские хирурги не имели. Операцию провели бесплатно в рамках государственной программы по трансплантации".

При соблюдении врачебных рекомендаций донорские почки работают долго, а пациенты ведут активный образ жизни. Главное - регулярно принимать необходимые лекарства - для защиты от инфекций, снижение уровня холестерина в крови, поддержки донорских органов. Также медики советуют отказаться от соленых, жирных и копченых блюд. Категорически запрещен грейпфрут. Он снижает концентрацию препаратов в организме.

"Еще в Индии мне сказали, что спасали не для того, чтобы засела в коконе, и должна жить, как здоровый человек. То же повторили в Институте Шалимова. Переоценила многие вещи. Ежедневно просыпаюсь с мыслью: дай Бог, чтобы новые органы дольше поработали", - сказала Ксения.

В Николаеве женщина возглавляет общественную организацию Национальное движение "За трансплантации". Помогает больным, нуждающимся в донорских органах.

В Украине с 2019 года действует закон, который разрешает трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или водительское удостоверение, также сведения о согласии на посмертное донорство обязательно будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. В то же время в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов. 1 января 2021 года начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.