"Киевлянка приготовила борщ из лебеды" - этнограф призывает делиться аутентичными рецептами

Этнограф и историк Елена Щербань каждый год проводит этнофестиваль-квест "Борщ в глиняном горшке". В прошлом году провела мероприятие в седьмой раз. Он проходит в селе Опошня на Полтавщина каждую вторую субботу августа.

Автор: предоставлено Еленой Щербань Этнограф Елена Щербань ищет старинные рецепты борща

"Исследуя глиняную посуду, я не могла обойти тему борща. Этот фестиваль является моей академией, которую заканчиваю сама. Параллельно с приготовлением борщей мы общаемся. Потому что украинец оказался голодный не хлебом, а культурой. Нам не хватает этого. Ко мне едут не в ресторан, и не в отель, а слышать рассказы. Это уникальная платформа для обмена информацией, где сочетается борщ как еда, его идеология и обрядность. Некоторые говорят, что для проведения моего фестиваля необходимые гектары. Но это не так. Ко мне приезжает рафинированный турист, который понимает зачем он приехал на мой авторский фестиваль. Его смысл не шашлык и пиво, а поиск старинных рецептов и технологий", - рассказала Щербань корреспонденту Gazeta.ua.

Этнограф призывает делиться аутентичными рецептами, которые передаються в семье из поколения в поколение.

"Сначала задумала этот фестиваль для того, чтобы старожилки делились своим опытом приготовления борщей со всех регионов Украины. Это была мечта, но невыполнима даже сегодня. Во-первых, старые люди болеют и физически не могут таскать горшки в печи. Во-вторых, оказалось, что женщина, которая хочет тихонько под хлевом рассказать свой рецепт, не будет этого делать на публику. Поэтому на моем фестивале готовят хозяйки относительно молодого возраста 50-60 лет. Это носительницы традиций - абсолютно современные женщины, но желающие вспомнить рецепт своей бабушки, прабабушки, мамы, свекрови, тети, крестной. Радуюсь, что многие мои участниц это владелицы усадеб зеленого туризма по всей Украине. Они хотят показать свой регион, сделать себе рекламу и поучиться новому. Я тоже от каждого беру что-то для себя", - поделилась Елена Щербань.

Автор: предоставлено Еленой Щербань Этнограф Елена Щербань ищет старинные рецепты борща

2014 года 4 участницы приготовили 12 борщей. В прошлом году - испытали аж 70 рецептов.

"Конечно, с 70 борщей, которые готовили прошлого года, только половина были аутентичными, остальные - авторские. Сейчас ко мне много вопросов типа "Что такое борщ?" Что же, ежегодно на фестивалях я наполнялась информацией. С 2002 года и до сих пор провожу этнографические полевые экспедиции и буду этим заниматься до конца жизни. Это мой основной инструмент, как у хирурга скальпель. Источник информации - это старожилы, которые рассказывают о крестьянской, городской кухне, бойковской , лемковской, киевской, полтавской, еврейской, русской, белорусской. И вот я вывожу формулу: аутентичный борщ имеет условно 100 лет. Это борщи наших прабабушек. Они были без помидоров. В каком-то регионе эти борщи могли быть из квашеной свеклы, в каком - с сахарной, где-то - из столовой красной, натертой или порезанной соломкой. А еще есть современный авторский борщ."

Во время 7-го фестиваля одна участница приготовила 13 разновидностей борщей. Елена Щербань уверяет, что ни один рецепт борща ее не разочаровал.

"Киевлянка Ольга Лищинюк приготовила борщ из лебеды. Она расспросила у бабушки, что они ели в Голодомор. Та рассказала про похлебку из лебеды, которую называли борщом. Этот голодный борщ является аутентичным".

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Этнограф и историк Елена Щербань 12 лет работала старшим научным сотрудником в Национальном музее-заповеднике украинского гончарства в селе Опошня Полтавского района. 2018 защитила докторскую диссертацию на тему "Глиняная посуда в культуре питания Украинского Приднепровья, вторая половина XIX - первая половина ХХ века". Осуществляет этнографические исследования Ивано-Франковской, Черкасской, Львовской, Полтавской, Киевской областей. В прошлом году открыла музеи живого хлеба и сваренного борща.