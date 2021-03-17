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среда, 17 марта 2021 09:41

"Cын наблюдал с бабушкиного сундука" - как создавали Музей живого хлеба

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В прошлом году этнограф Елена Щербань открыла музеи живого хлеба и сваренного борща в селе Опошня Полтавского района. Об их создании женщина рассказала корреспонденту Gazeta.ua

Автор: предоставлено Еленой Щербань
  В прошлом году этнограф Елена Щербань открыла музее живого хлеба и сваренного борща в селе Опошня Полтавского района
В прошлом году этнограф Елена Щербань открыла музее живого хлеба и сваренного борща в селе Опошня Полтавского района

"В моем дворе есть 3 дома. Один - купили, другой, деревянный, - построили, а третий, глиняный, собрали из старой избы, что купили в соседнем селе. Последний домик обустроили специально для Музея живого хлеба. Там построили печь и выпекаем хлеб на бездрожжевой основе. Кстати, все 3 дома в одном стиле. Туристы не отличают, который самый новый. А строила хижину моя семья - муж, я и дети. Младшему сыну был всего 12 месяцев. Он наблюдал за работой из старого деревянного бабушкиного сундука", - рассказала Елена Щербань.

10 лет назад тоже в своем дворе этнограф создала этно-усадьбу тканевой куклы-мотанки "Лялина Светлица". Признается, что сначала купила старый дом, чтобы выгодно перепродать, а потом возникла потребность в создании просветительского центра.

Автор: предоставлено Еленой Щербань
  В прошлом году этнограф Елена Щербань открыла музее живого хлеба и сваренного борща в селе Опошня Полтавского района
В прошлом году этнограф Елена Щербань открыла музее живого хлеба и сваренного борща в селе Опошня Полтавского района

"В 2006-м купила в селе домик 1924 года застройки. Сначала планировала выгодно продать и приобрести автомобиль. Конечно, никто его не купил, потому что он скромный, бедный, маленький. Построен на палках, между которыми глина. Предыдущие хозяева обложили дом кирпичом, поэтому внешне он, будто кирпичный. Запланирован по старине - имеет 3 комнатки и сени. Посередине - печь, что отапливает все помещение. Позже поняла, что в этом доме была неотъемлемая потребность - в конце 2010-го создаю там этно-усадьбу тканевой куклы-мотанки "Лялина Светлица".

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Большинство кукол Щербань мотает сама, хотя некоторые экспонаты покупает, также много дарят.

"Хижину заселил тканевыми куклами-мотанками. К себе приглашаю мастериц со всей Украины. Многие мотаю сама, а также покупаю, мне дарят. В конце концов, этот дом оброс куклами, полотенцами, коврами, старинными шкафчиками, кроватями. Хотя одна полотняная кукла выпадает из коллекции, ведь сшита. Я бы ее оценила лет на 160. Очевидно, она когда-то была в платьице, но оно пропало от течения времени. Также одна ножка у нее утеряна. Лицо этой куклы фарфоровое, но не белое, а голубое. И волосы наверняка натуральное. Одна женщина из Москвы хотела купить ее за дорого, но я не продала. Думаю, что она здешняя и должна здесь жить. Мы ее нашли, когда разбирали старый дом в соседнем селе для строительства другого. Там в косяках была спрятана эта кукла. Не хочу придумывать, что она была спрятана во благо, или на какую-то магию, или ее просто спрятали, потому что дорогая и имела фарфоровое личико", - поделилась этнограф.

В этно-усадьбе тканевой куклы-мотанки "Лялина Светлица" в селе Опошня Полтавской этнограф Елена Щербань проводит более 100 мастер-классов. Половина из них гастрономические, другие - это кукла-мотанка, гончарство, дидух, ржаной конек, вышивка, плетение, прядение, ткачество, вышивка, покраска нити, вязание платка.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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Дата
17
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