Арестовали автора свидетельства скитаний евреев

Автор: Rex Feature 4 августа 1944 года гестапо обнаружило тайник и арестовало в Амстердаме 15-летнюю Анну Франк и ее семью, которые скрывались в подземелье фабрики течение 25 месяцев. Там Анна вела дневник, который впоследствии стал всемирно известным

4 августа 1944 года по данным голландского информатора гестапо обнаружило тайник и арестовало в Амстердаме 15-летнюю Анну Франк и ее семью, которые скрывались в подземелье фабрики на протяжении 25 месяцев. В течение всего времени пребывания в приюте Анна вела дневник, который стал впоследствии всемирно известным.

Анна родилась в Немецком Государстве. Супруги Франк жили в ассимилированной общине еврейских и нееврейских граждан, где их дети росли вместе с католиками, протестантами.

В 1933-м, после прихода Гитлера к власти, Отто Франк эмигрировал в Амстердам. Там основал фирму по производству добавок для джемов "Опекта". Впоследствии к нему переехали жена и дочери. Однако и там застала их немецкая оккупация.

В июле 1942 года Франкам пришла повестка в гестапо. 6 июля семья Анны Франк спешно переселились в убежище, устроенное Отто и сотрудниками фирмы "Опекта". Оставляя свою квартиру, Отто Франк оставил записку, в которой написал, что вся семья уехала в Швейцарию.

Дом номер 263 на набережной Принсенграхт, где устроили убежище, состоял из парадной и задней частей. Именно пустое помещение задней части дома Отто Франк с помощью некоторых коллег приспособил под будущий приют. Вход замаскировали под шкаф с документами.

Позже в убежище присоединились другие евреи - семья Ван Пельс и дантист Фриц Пфеффер. Всего в помещении скрывались восемь человек.

В хранилище Анна вела дневник в письмах вымышленной подруге Китти.

Автор: elligo.ru Дневник еврейской девочки Анны Франк, которая два года жила в хранилище скрываясь от нацистов, перевели шестьдесят седьмой языках тиражом более 16 млн экземпляров

Запись Анны Франк от 19 ноября 1942 года:

"Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи. Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, обсыпанные ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось - старики, дети, беременные женщины, больные - все двинулись в этот смертельный поход".

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В августе 1944-го в убежище ворвалась голландская полиция. Тайник обнаружили по данным голландского информатора. Евреев депортировали в польский концентрационный лагерь Освенцим.

Первой умерла от голода жена Отто Франка Эдит. Анну и ее старшую сестру Марго перевели в концлагерь Берген-Бельзен. Обе сестры умерли в марте 1945 года от вспышки эпидемии тифа. Единственным членом семьи, кто выжил в нацистских лагерях, был отец Анны Отто Франк. В январе 1945-го советские солдаты освободили его из Освенцима. Он сразу же поехал в тайник. Там супруги Гисив передали ему найден в тайнике дневник Анны. Отто Франк издал его на голландском языке через два года, а в 1952-м произведение перевели на 67 языков тиражом более 16 млн экземпляров.

В 1960 году в доме, где скрывались Франки, открыли музей Анны Франк. В нем демонстрируют оригинал дневника. В честь Анны Франк названа одна из малых планет в Солнечной системе.