Жена Медведчука "пошла" нищенствовать

Жена подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко переоделась в нищенку.

Это показала в своем кино "Паломница", пишет Табло ID.

Пожилой нищей стала с помощью грима, парика и накладных зубов.

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"Никто не должен жить на улице. Никто не должен просить подаяния. Вообще никто. Не должно быть бизнеса на подаянии", - рассказывает за кадром жена Медведчука.

В феврале прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность телеканалов "112", NewsОne и ZIK, связанных с нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком. Санкции применили в отношении нардепа и юридических лиц Доказательства антиукраинской деятельности телеканалов собирали восемь месяцев.

Также СНБО ввела санкции против соратника Козака Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. В октябре Медведчуку объявили новое подозрение.