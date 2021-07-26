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понедельник, 26 июля 2021 17:53

Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
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Группа служащих Ровенского филиала "Львовская железная дорога" Укрзализныци систематически разворовывала горюче-смазочные материалы. Об этом в понедельник сообщил Офис генерального прокурора.

Дважды в день - утром и вечером откачивали с маневровых тепловозов топливо.

Присваивали от 15 до 30 тонн ежемесячно, затем реализовывали.

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Правоохранители задержали пятерых должностных лиц предприятия. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Проведено более 30 обысков в помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц.

Изъяли более 1400 л дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, пять автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива, мобильные телефоны, деньги в разной валюте, банковские карты, черновые записи.

Досудебным расследованием занимается Национальная полиция.

На прошлой неделе правоохранители поймали на взятке заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника.

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