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четверг, 22 июля 2021 22:23

Заместитель председателя Харьковского облсовета поймали на взятке

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Заместитель председателя Харьковского облсовета поймали на взятке
Заместитель председателя Харьковского облсовета требовал взятку. Фото: НАБУ

Заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката поймали на взятке.

Злоумышленники требовали миллионную взятку у главы коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. Об этом сообщает НАБУ.

"Заместителя председателя Харьковского облсовета и адвоката задержали после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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По данным НАБУ, неправомерную выгоду передавали частями, после получения последнего транша в 350 тыс. грн участников коррупционного преступления и разоблачили.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Проверяется информация о причастности к совершенному преступлению других лиц.

В Черкасской области следователя районного управления полиции ГУ Нацполиции задержали на взятке. Правоохранитель требовал с местного $2 тыс. за возвращение изъятого автомобиля Audi А6.

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