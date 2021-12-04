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суббота, 04 декабря 2021 18:49

Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России

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Ключевого свидетеля по делу о сбитии над Донбассом самолета Boeing 777 рейса МН-17 - бывшего террориста ДНР Владимира Цемаха хотели передать России.

Высшее руководство страны "уговаривало" экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко организовать эту операцию, заявил он 4 декабря в Facebook. Он отметил, что отказался выдавать Цемаха, ведь суд о сбитии боинга – "путь российского лидера Владимира Путина под Гаагский трибунал".

"Через несколько дней был телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. В истерической форме он снова требовал отдать Цемаха Путину. Я снова отказался. На что Зеленский сказал, что тогда мои дни на посту - недолги. Я сказал: сколько их ни есть, но до последнего я буду отстаивать необходимость осуждения российских террористов и только после приговора - организации обмена", - говорится в его посте.

По словам Луценко, свидетелем их разговора с Зеленским был бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Спецоперация по вывозу Цемаха из ДНР в Киев была "блестящей", добавил экс-генпрокурор. Благодаря ней и ГПУ, и международная следственная группа получили ключевого свидетеля теракта российской армии против гражданского самолета. Он также обнародовал фото одного из писем нидерландского прокурора, где указано, что экс-терориста рассматривали как свидетеля, чей допрос был "максимально важным".

Автор: facebook.com/LlutsenkoYuri
 

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Начальник противовоздушной обороны оккупированного Снежного Владимир Цемах был свидетелем катастрофы малайзийского Boeing. Тогда погибли все находившиеся на борту 298 человек, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным расследователя Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах предположительно прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября 2019-го спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, расследующие катастрофу рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия".

7 сентября Украина выдала Цемаха России в рамках обмена удерживаемыми лицами. 12 сентября дочь Цемаха заявила, что отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.

Операция по аресту главного свидетеля выстрела из Бука по гражданскому самолету Боинг 777 17 июля 2014-го Цемаха стоила жизнь старшему группы по его захвату. Он попал под мину и погиб. Об этом вчера заявил полковник Службы безопасности Украины Роман Червинский.

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Дата
04
декабря

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