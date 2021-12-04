"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко

У Путина есть черный список – Лукашенко. Фото: mind

Украинский политик, эксгенпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" на "5 канале" рассказал о перечне людей – врагов Путина.

Бывший генпрокурор Украины отметил, что у Путина есть чёрный список.

"У них есть условие Путина. Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина. И там есть черный список. Первый – Петр Порошенко, второй – Турчинов, третий – Яценюк и так далее. Там все это стоит. Он идет по черному списку Путина, потому что иначе его не принимают туда, куда он так хочет", – сказал Луценко.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление экономического паспорта для детей и введение двойного гражданства для диаспоры В конце своего выступления Зеленский сделал крайне важное заявление, что обеспокоило депутатов оппозиции. Он заявил, что Украина готова к прямым переговорам с РФ. Зеленский считает, что только так Украина сможет вернуть временно оккупированные территории.