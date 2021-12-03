Цемаха похитили дерзко и профессионально: экс-разведчик рассказал подробности захвата террориста

Начальник противовоздушной обороны оккупированного Снежного Владимир Цемах был свидетелем крушения малайзийского Boeing. Фото: REUTERS

Операция по аресту главного свидетеля выстрела из Бука по гражданскому самолету Боинг 777 17 июля 2014 Владимира Цемаха стоила жизнь старшему группе по его захвату. Он попал под мину и погиб.

Операция по захвату террориста была дерзкой и профессиональной, заявил полковник Службы безопасности Украины Роман Червинский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Разведчики под надежной легендой поселились в подъезде дома, где проживал Цемах в оккупированном Снежном. При случае, похитили его и накачали медикаментами. Разведчики 200 км везли Цемаха по оккупированной территории от Снежного до Донецка, сообщая на блокпостах боевиков, что везут тяжелобольного родственника в больницу.

"Мы подготовили легенду, по которой мы перевозили больного человека, который находится под наркозом. Обошли три их блокпоста и эта легенда сработала. Цемах был на заднем сиденье автомобиля, рядом было инвалидное кресло. Он был немного без сознания. Вел себя адекватно, выполнял все команды" , – рассказал Червинский.

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Добравшись до Донецка, Цемаха пересадили в инвалидное кресло и переправили через линию столкновения по тропе, которую использовали местные жители для перехода на подконтрольную территорию и обратно.

"Там была небольшая тропа, по которой ходили местные – по этой тропе мы и выехали через линию столкновения. С той стороны нас встречали офицеры, они забрали его и доставил уже в Киев", – добавил Червинский.

Несмотря на эту героическую операцию, Червинский был уволен со службы. Почему – он не знает ответа на этот вопрос.

Начальник противовоздушной обороны оккупированного Снежного Владимир Цемах был свидетелем катастрофы малайзийского Boeing. Тогда погибли все находившиеся на борту 298 человек, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным расследователя Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах предположительно прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа. 3 сентября 2019-го спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, расследующие катастрофу рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия". 7 сентября Украина выдала Цемаха России в рамках обмена удерживаемыми лицами. 12 сентября дочь Цемаха заявила, что отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области. 2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.