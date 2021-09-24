Зеленский увеличил кортеж, полицию перевели на усиленный режим - СМИ

Президент Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану.
Об этом сообщает "Українська правда"
Теперь обновленный кортеж президента ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин.
Также издание сообщает, что председатель Национальной полиции Игорь Клименко приказал с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы.
Полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и шесть дней в неделю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покушение на Шефира поможет расследовать ФБР
22 сентября у села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль Шефира. Ранили водителя машины. В автомобиль выпустили не менее 10 пуль.
В Офисе президента обстрел связали с борьбой против олигархов.
Дело расследует Главное следственное управление Национальной полиции.
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира помощником в мае 2019 года.
Комментарии