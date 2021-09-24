Зеленский увеличил кортеж, полицию перевели на усиленный режим - СМИ

Теперь обновленный кортеж президента ездит с сиренами на большой скорости, пишет издание. Фото: pravda.com.ua

Президент Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану.

Об этом сообщает "Українська правда"

Теперь обновленный кортеж президента ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин.

Также издание сообщает, что председатель Национальной полиции Игорь Клименко приказал с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы.

Полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и шесть дней в неделю.

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