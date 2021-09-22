 
Ексклюзивы
1/5
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 432
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 450
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 828
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 774
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 612
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1359
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1665
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29655
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1773
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3780
Фото
Все фото
7
4
3
7
3
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
Самоубийца взорвал двухэтажный дом
Самоубийца взорвал двухэтажный дом
&quot;ЛГБТ убивают украинский&quot; - в Киеве появились скандальные постеры на биллбордах
"ЛГБТ убивают украинский" - в Киеве появились скандальные постеры на биллбордах
60 человек освободили из трудового рабства
60 человек освободили из трудового рабства
Смерть детей в сундуке: назвали причину
Смерть детей в сундуке: назвали причину
Видео
Все видео
Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг
Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг
"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой
"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 612
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2547
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1197
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 774
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1656
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 666
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 11:41

Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
7

  Комментировать

Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира
Фото: npu.gov.ua
Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира
Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира
Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира
Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира выпустили не менее 10 пуль под Киевом.

Происшествие случилось сегодня, 22 сентября, около 10:00, сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

"В автомобиль попали более 10 пуль. Ранен водитель. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"

Нападение произошло на дороге между селами Лесники и Ходосовка, когда Шефир ехал на работу. Стреляли, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62, добавила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Нападавшие прятались в в лесу, по данным источников Gazeta.ua. С разных сторон дороги сделали несколько автоматных очередей. Водитель получил по меньшей мере три пули. Но вывел машину из-под обстрела и остановился в Лесниках на парковке супермаркета по ул. Ватутина, 168. Сейчас раненный в реанимации больницы "Феофания".

Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух людей, просят сообщать в полицию на 102.

Происшествие случилось возле села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Стреляли автоматной очередью.

Пострадал водитель Шефира, ему оказывают медицинскую помощь. Сам Шефир не пострадал.

На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Из чего состоит качественный белый шоколад

Казнили 19 человек, подозреваемых в колдовстве

Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 11529
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 9621
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 6543
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
5
 Просмотров: 6273
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 5904
Происшествия
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского 1 Просмотров: 783
Установили личность школьницы, которая на камеру сожгла украинский флаг
Установили личность школьницы, которая на камеру сожгла украинский флаг Просмотров: 810
Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг
Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг
 1 Просмотров: 1098
Оккупанты били по ВСУ с запрещенного оружия
Оккупанты били по ВСУ с запрещенного оружия Просмотров: 63
"Воскресла" через четыре месяца: женщина пришла домой после собственных похорон
"Воскресла" через четыре месяца: женщина пришла домой после собственных похорон Просмотров: 819
Больше всего комментируют
4
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
3
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
Офис президента: Арестович лечит украинцев
2
Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ
2
В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент
Голосов: 70
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть