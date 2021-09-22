Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира выпустили не менее 10 пуль под Киевом.
Происшествие случилось сегодня, 22 сентября, около 10:00, сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.
"В автомобиль попали более 10 пуль. Ранен водитель. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников", - сказано в сообщении.
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Нападение произошло на дороге между селами Лесники и Ходосовка, когда Шефир ехал на работу. Стреляли, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62, добавила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Нападавшие прятались в в лесу, по данным источников Gazeta.ua. С разных сторон дороги сделали несколько автоматных очередей. Водитель получил по меньшей мере три пули. Но вывел машину из-под обстрела и остановился в Лесниках на парковке супермаркета по ул. Ватутина, 168. Сейчас раненный в реанимации больницы "Феофания".
Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух людей, просят сообщать в полицию на 102.
Происшествие случилось возле села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области.
Стреляли автоматной очередью.
Пострадал водитель Шефира, ему оказывают медицинскую помощь. Сам Шефир не пострадал.
На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.
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