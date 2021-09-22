Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского

Автор: Lb.ua Шефир более двух лет является помощником Владимира Зеленского

Возле села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Раненый водитель машины, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что стреляли автоматной очередью.

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Пострадал водитель Шефира, ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия. Сам Шефир не поврежден.

Нападавших ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

Сергей Шефир - давний друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" , является советником президента с 25 мая 2019-го. И сегодня он один из трех человек, которые принимают кадровые решения в стране. Кроме него - это еще президент и председатель Офиса президента Андрей Ермак.