Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского

Возле села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
Раненый водитель машины, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в полиции.
Отмечается, что стреляли автоматной очередью.
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Пострадал водитель Шефира, ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия. Сам Шефир не поврежден.
Нападавших ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.
Сергей Шефир - давний друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" , является советником президента с 25 мая 2019-го.
И сегодня он один из трех человек, которые принимают кадровые решения в стране. Кроме него - это еще президент и председатель Офиса президента Андрей Ермак.
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