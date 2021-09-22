Офис президента связал покушение на Шефира с деолигархизацией

Президент Зеленский назначил Шефира первым помощником в мае 2019 года. Фото: president.gov.ua

Нападение на первого помощника президента Сергея Шефира связан с борьбой против олигархов.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк "Українська правда".

"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и жестокое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды.

Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для задержания преступников. В Киевской области объявлен план перехвата.

Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, которые откровенно работают на наших внешних оппонентов", - заявил советник руководителя ОП.

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По словам Подоляка, происходит ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы - прямая угроза их безбедного существования.

Те, кто по мнению советника Ермака, не имеют общественной поддержки, решили пойти по пути физического запугивания.

Подоляк заявил, что политика Зеленского останется неизменной, а ответом на преступные действия будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти.

22 сентября у села Лисники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль Шефира. Раненый водитель машины. В автомобиль выпустили не менее 10 пуль.