Зеленский подписал госбюджет на 2022 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал бюджет на 2022 год.

После внесения правок принятый документ предусматривает более 50 миллиардов гривен дополнительных доходов и расходов, сообщает сайт Верховной Рады.

Соответствующий законопроект по номеру 6000 на заседании 2 декабря поддержали 268 народных избранников.

Увеличение размера бюджета стало возможным, в частности, благодаря пересмотру макроэкономического прогноза, сообщил перед голосованием за документ министр финансов Сергей Марченко.

Поступление в общий фонд госбюджета предусматривается в результате роста рентной платы за пользование недрами природного газа и нефти на 24 миллиарда гривен, налога на прибыль предприятий – на 21 миллиард гривен, отечественного НДС – на 13 миллиардов гривен, импортного НДС – на 6,5 миллиарда гривен, акцизного налога – на 2,7 миллиарда гривен, экологического налога – на 1,7 миллиарда гривен. В то же время на 11 миллиардов уменьшен прогнозируемый доход бюджета от налогов с доходов физических лиц в соответствии с меморандумом, подписанным с органами местного самоуправления по урегулированию проблем в сфере электроснабжения.

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В целом доходы в госбюджет ко второму чтению определены на сумму 1 триллион 332 миллиарда гривен. При этом расходы достигают 1 триллиона 521 миллиарда гривен. Предельный размер дефицита был сохранен на уровне 3,5% ВВП.

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Приоритетами бюджета станут рост зарплат медиков, обеспечение жильем ветеранов российско-украинской войны, увеличение стипендий студентам, цифровизация, подготовка к переписи населения, сектор безопасности и обороны. не забудут также и "вовину тысячу".