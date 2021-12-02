Рада приняла госбюджет на 2022 год - не забыли о "вовиной" тысяче и университете

Бюджет сбалансированный и реалистичный, говорят в правительстве. Фото: @NationalBankOfUkraine

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2022 год.

За это проголосовали 268 депутатов, сообщает Gazeta.ua.

Фракция "Слуга народа" дала 215 голосов, группы "Партия "За майбутнє" – 21, "Довеіра" – 19, "Голос" – 1, внефракционные – 10.

Перед голосованием министр финансов Сергей Марченко назвал бюджет "сбалансированным и реалистичным".

Приоритетами назвал – рост зарплат медиков, обеспечение жильем ветеранов российско-украинской войны, увеличение стипендий студентам, цифровизацию, подготовку к переписи населения, сектор безопаности и обороны.

Депутаты подали более 3 тыс. предложений на рекордную сумму – более 86 трлн грн. "Эта сумма нереальна", - сказал Марченко.

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После доработки документа ко второму чтению доходы бюджета увеличили на 54,7 млрд (на 4,3%). Расходы увеличили на 55,7 млрд – 3,9%.

Доходы увеличили за счет увеличения показателей: налога на прибыль предприятий, рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и природного газа, НДС с производимых в Украине товаров и из ввезенных, акцизного налога.

В то же время ожидают уменьшение: налога и сбора на доходы физических лиц на 10,9 млрд или 4%; средств, перечисляемых Национальному банку на 10,85 млрд.

В целом доходы составляют более 1,3 трлн, расходы - более 1,5 трлн.

Дефицит госбюджета – 188 млрд или 3,5% ВВП.

На сектор национальной безопасности и обороны выделили 323,1 млрд или 6% ВВП. Расходы увеличили на 3,7 млрд.

Минимальную зарплату планируют с октября следующего года – 6,7 тыс. грн. Сейчас она (с 1 декабря) – 6500 грн.

Зарплаты для врачей установили на уровне 20 тыс, для средних медработников – 13,5 тыс.

Вовина тысяча

3 млрд грн будут направлены для выплат сертификатами на 1 тыс. грн вакцинированному населению.

На проект "Президентский университет" – 400 млн.

Кому больше всего добавили

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил о ведомствах, которым больше всего увеличили расходы ко второму чтению.

Министерству инфраструктуры прибавили 12,6 млрд (в том числе 1 млрд на национального авиаперевозчика), Минэкономики – 5 млрд, Минздраву – 2,85 млрд (в общем на здравоохранение выделят более 200 млрд), Минобороны – 2,5 млрд (133,5 млрд), Укравтодору – тоже 2,5 млрд, Министерству развития громад и территорий – 1,4 млрд, МВД -1 млрд.

Увеличили расходы на госаппарат. Верховной Раде прибавили 83,9 млн, Государственному управлению делами – 83,9 млн, в том числе на Офис президента 12,5 млн. В первом чтении на Верховную Раду заложили 2,6 млрд, ОП – 1 млрд, секретариат Кабмина – 2,7 млрд.

31 мая президент Владимир Зеленский заявил о строительстве Президентского университета. Его хотят возвести на 16 га территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. 15 ноября Зеленский пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. Средства невозможно будет получить наличными.