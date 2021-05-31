Будут отбирать самых умных: Зеленский анонсировал новый университет

В университете будут лучшие преподаватели и лучшие ученики. Фото: pixabay.com

В Украине появится президентский университет, где будут готовить "людей будущего". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Образование", сообщил о подписании соответствующего указа о создании образовательного учреждения.

"Который соберет в одном месте лучших преподавателей и в одном месте будет учить специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты нашего государства", - сказал Зеленский.

В высшем учебном заведении будут готовить специалистов в области безопасности государства.

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"Кибербезопасность - один из главных факультетов этого университета", - сказал президент.

Университет будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.

"Наша цель - лучшие условия, преподаватели, ученики со всей Украины, которые будут учиться бесплатно. А потом работать в государстве, реализоваться здесь, в Украине. На благо нашего государства, на защиту каждого украинца", - заявил Зеленский.

В понедельник президент Зеленский пообещал "достойные условия оплаты" для работников образования, а отрасль назвал приоритетом.