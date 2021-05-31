Президент Зеленский начал неделю с обещаний о школах и детских садах

Зеленский выступает на форумах по понедельникам. Фото: president.gov.ua

Образование - является приоритетом для власти. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Образование".

Зеленский сказал об образовательной подготовке граждан.

"Их подготовка должна начинаться не в 17 или 18 лет в университете. А почти с рождения. Поэтому сегодня нашим приоритетом является развитие каждого звена образования - дошкольного, начального, базового или профессионально-технического, высшего. И дальнейшего образования взрослого человека в течение всей жизни" , - заявил президент и сказал о "ключевых условиях".

Зеленский сказал, что во время "Большого строительства" сделали более 150 школ и 100 садов. "А до конца года в планах увеличить эту цифру до более 200", заявил он.

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Также сказал о "скоростном интернете и комфортных школьных автобусов для сельской местности, возрождение профессионально-технического образования, развития общежитий".

"Качественная образовательная инфраструктура - это сусачни аудитории, спортивные майданичкы, бассейны, столовые, лаборатории. Доступный, безопасный комфортный и очень важно безбарьерное образовательное пространство", - заявил Зеленский.

Президент сказал о "достойных условиях оплаты" для работников образования.

"В этом году мы повысили зарплаты для наших педагогов. Но останавливаться на этом нельзя. Мы должны находить средства для того, чтобы они чувствовали престижность своей профессии. А молодое поколение хотели работать в учебных заведениях", - заявил Зеленский.

На прошлой неделе на форуме президент подписал изменения в Земельный кодекс относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.