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В Украине создали оффшор площадью 8 млн га - Зеленский

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В Украине создали оффшор площадью 8 млн га - Зеленский
Зеленский заявил о политиках и бизнесменах, которые украли землю. Фото: president.gov.ua

Предыдущие власти лишили семь миллионов украинцев права собственности на землю. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Земля".

Говоря о земельной реформе президент сказал, что "хочет расставить все точки над "и".

"За 20 лет со стороны власти было все что угодно, кроме дел. Они обещали, манипулировали, даже ели землю на трибуне Верховной Рады Украины. Пугали, что землю вагонами вывезут за границу.

Но самое страшное, они лишили семь миллионов граждан Украины их конституционного права, права собственности на землю. Люди не могли распоряжаться землей - покупать, продавать или завещать ее. Как это делается во многих странах - США, Германии или Польше.

Для украинцев действовал мораторий, как в Венесуэле или Северной Кореи. За время моратория умерли почти один миллион землевладельцев, а стоимость гектара сельскохозяйственной земли стала самой низкой в ​​Европе", - заявил Зеленский.

По словам президента, предыдущие созывы Верховной Рады "не смогли не то что провести земельную реформу, а даже приступить к обсуждению соответствующих законов".

"Вместо этого они образовали внутри страны фактически оффшор площадью более восьми миллионов гектар. Это серый теневой рынок, где землю легко покупали, легко продавали, собирали урожай и зарабатывали миллионы без уплаты каких-либо налогов", - сказал Зеленский.

"В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, равную площади почти двух полуостровов Крым.

Мы сделаем все, что вернуть и то и другое", - заявил президент.

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Зеленский сказал, что обещал прозрачный рынок земли и это делает.

"Наконец в апреле, преодолев яростное сопротивление и тысячи поправок законодательного спама от отдельных политических партий Верховная Рада наконец приняла последние ключевые законы, необходимые для полноценного старта прозрачного рынка земли", - заявил глава государства и сказал об электронных аукционах по купле-продаже земли.

Также Зеленский заявил о законе, который "убирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, возвращает право громадам распоряжаться землями".

Президент на форуме подписал изменения в Земельный кодекс относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

"Который в ​​корне меняет землеустройство нашего государства", - заявил Зеленский.

28 апреля Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс относительно совершенствования управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

В прошлом году ВР приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Закон предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады.

Запуск рынка земли отсрочили до 1 июля 2021 года. Он будет стартовать с продажи только паев, принадлежащих частным владельцам.

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  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
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