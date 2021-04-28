Рада изменила земельное законодательство

 
Ексклюзивы
1/5
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 117
Почему в Украине высокие цены на топливо - мнение эксперта
Почему в Украине высокие цены на топливо - мнение эксперта
Просмотров: 162
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 504
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 828
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Просмотров: 432
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 423
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 630
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 783
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1908
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 441
Фото
Все фото
11
4
4
3
5
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Видео
Все видео
Кива обматерил депутатов
Кива обматерил депутатов
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Интервью
1/5
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 828
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 783
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1908
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1206
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 14:28

Рада изменила земельное законодательство

  Комментировать
Рада изменила земельное законодательство
Законопроект о земле приняли в среду.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс относительно усовершенствования управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Документ во втором чтении поддержали 284 депутата.

"За" голосовали фракции "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Голос", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". "Батькивщина" - ноль голосов "за", сообщает ZN.UA

Закон предусматривает передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность органов местного самоуправления.

Исключением должны стать земли, необходимые государству для выполнения его функций. К таким относятся земли Минобороны, природоохранного фонда, государственных учреждений, предприятий и организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли

Также документ позволяет органам местного самоуправления изменять целевое назначение участков частной собственности.

Кроме того, местные власти смогут утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

Полномочия по госконтролю за использованием и охраной земель возлагается на:

областные государственные администрации, которые после завершения реформы децентрализации планируется трансформировать в префектуры;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Однако, такие полномочия указанные органы смогут получить, если соответствующий совет примет решение об их осуществлении.

О чем еще законопроект

Предусматривается:

открытость и общедоступность документации по землеустройству;

унификация землеустроительной, топографо-геодезической и картографической деятельности;

страхование ответственности исполнителей работ по землеустройству, как альтернативы государственному контролю;

уменьшение стоимости работ и продолжительности времени на выполнение процедур, связанных с землеустройством;

уменьшение рисков взяточничества и коррупции.

Также закон предусматривает ограничение в использовании земель территорий и объектов природно-заповедного фонда.

В частности, особый режим охраны, воспроизводства и использования таких земель распространяется на все расположенные в пределах таких территорий и объектов земли и земельные участки независимо от формы собственности и целевого назначения.

В прошлом году в марте Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Закон предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады.

Запуск рынка земли отсрочили до 1 июля 2021 года. Он будет стартовать с продажи только паев, принадлежащих частным владельцам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада изменила земельное законодательство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Облетел Землю 128 раз: состоялось путешествие первого космического туриста

Выпустили первый компакт-диск

Стартовало строительство космодрома

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

Опубликовали фото пыток и изнасилований военными США иракских заключенных

Вождя и его любовницу расстреляли партизаны

Депортировали 150 тыс. украинцев

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

Украинцы и шведы начали наступление на московитов

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 9045
(PR)
(PR) Просмотров: 5481
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 3960
Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период
Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период
 Просмотров: 3798
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 3762
Политика
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный Просмотров: 126
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане Просмотров: 342
Правительство анонсировало ослабление карантина в областях
Правительство анонсировало ослабление карантина в областях Просмотров: 225
Кабмин анонсировал массовое переоформление субсидий
Кабмин анонсировал массовое переоформление субсидий Просмотров: 315
Заместитель руководителя ОП сказал, когда будет заседать СНБО
Заместитель руководителя ОП сказал, когда будет заседать СНБО Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
1
Кива и диссертация: "эпическое" видео по защите
Голосов: 6804
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть