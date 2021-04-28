Рада изменила земельное законодательство

Законопроект о земле приняли в среду.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс относительно усовершенствования управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Документ во втором чтении поддержали 284 депутата.

"За" голосовали фракции "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Голос", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". "Батькивщина" - ноль голосов "за", сообщает ZN.UA

Закон предусматривает передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность органов местного самоуправления.

Исключением должны стать земли, необходимые государству для выполнения его функций. К таким относятся земли Минобороны, природоохранного фонда, государственных учреждений, предприятий и организаций.

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Также документ позволяет органам местного самоуправления изменять целевое назначение участков частной собственности.

Кроме того, местные власти смогут утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

Полномочия по госконтролю за использованием и охраной земель возлагается на:

областные государственные администрации, которые после завершения реформы децентрализации планируется трансформировать в префектуры;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Однако, такие полномочия указанные органы смогут получить, если соответствующий совет примет решение об их осуществлении.

О чем еще законопроект

Предусматривается:

открытость и общедоступность документации по землеустройству;

унификация землеустроительной, топографо-геодезической и картографической деятельности;

страхование ответственности исполнителей работ по землеустройству, как альтернативы государственному контролю;

уменьшение стоимости работ и продолжительности времени на выполнение процедур, связанных с землеустройством;

уменьшение рисков взяточничества и коррупции.

Также закон предусматривает ограничение в использовании земель территорий и объектов природно-заповедного фонда.

В частности, особый режим охраны, воспроизводства и использования таких земель распространяется на все расположенные в пределах таких территорий и объектов земли и земельные участки независимо от формы собственности и целевого назначения.

В прошлом году в марте Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Закон предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады. Запуск рынка земли отсрочили до 1 июля 2021 года. Он будет стартовать с продажи только паев, принадлежащих частным владельцам.