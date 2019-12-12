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четверг, 12 декабря 2019 15:02

Зеленский начал писать колонки в журнале

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Президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" для Украины.

Его первая авторская колонка вышла в русскоязычном журнале "Новое время"

Зеленский признает, что сейчас Украина не может претендовать на глобальное лидерство "в размерах территории, военной мощи и объемов добычи полезных ископаемых" или "в технологиях и промышленном потенциале".

"Но мы точно можем стать динамичной страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений - не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего - самим себе" , - написал он.

 

По словам Зеленского, формула будущего имеет пять составляющих.

Первая из них - мир. "Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украины территорий и наших людей".

Вторым фактором президент называет "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда он включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защита прав собственности.

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Третий - инвестиции. "Поэтому нужно будет убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса".

Четвертый - "качественно иная инфраструктура". "И это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная".

Пятым фактором Зеленский называет народовластие. "Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти - от уровня общины до уровня президента".

Президент Владимир Зеленский начал видеоблоги с улицы. В них рассказывает о планах в работе.

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Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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