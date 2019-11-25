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понедельник, 25 ноября 2019 17:58

"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев

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&quot;Очистка продолжается&quot; - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
Зеленский говорит, что будет отчитываться еженедельно.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в "Слуге народа" продолжается очистка.

Об этом он сказал в понедельник на видео во время прогулки.

"Третьего депутата исключили из партии "Слуга народа". И мы этим гордимся. Потому что у нас продолжается очистка. Потому что мы действительно партия народная. Мы служим народу Украины. И набрали обычных людей.

Если будем находить что-то криминальное, будут какие-то новости о договорняках, к сожалению, будем искать. Потому что это не наши родственники, не наши друзья. Так вот, когда будем находить таких людей, будем исключать.

У нас монобильшинство. Самое главное это не количество депутатов. Хотя это тоже очень важно. Самое главное, чтобы это были порядочные, честные и профессиональные люди", - заявил глава государства.

Во время прогулки Зеленский здоровался с прохожими.

"Появилась идея встречаться с вами как минимум раз в неделю. И говорить, что мы сделали за прошедшую неделю и собираемся делать", - сказал президент.

"Красный свет. Стоим", - сказал Зеленский на переходе. Махал рукой прохожим.

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Первые шаги деятельности президента Владимира Зеленского и его команды 62% граждан оценивают положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, проведенного с 4 по 19 ноября.

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Комментарии

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Дата
25
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