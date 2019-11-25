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понедельник, 25 ноября 2019 11:32

К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос

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К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
Негативные оценки дали 24%, что вдвое больше, чем в августе. Фото: president.gov.ua

Первые шаги деятельности президента Владимира Зеленского и его команды 62% граждан оценивают положительно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, проведенного с 4 по 19 ноября.

Негативные оценки дали 24%, что вдвое больше, чем в августе.

В ноябре 36% граждан считали, что Украина движется в правильном направлении, несколько больше - 39% уверены, что направление движения Украины сейчас является неправильным.

Сразу после выборов уверенности в правильности направления движения было значительно больше: в августе 50% считали направление движения правильным, а 23% - неправильным.

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Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям Зеленского:

отвода войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%);

предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%);

возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%);

легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%);

полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%).

Остается высокой убежденность в избирателей в правильности сделанного ими выбора на президентских выборах (69% считают, что сделали правильный выбор в обоих турах).

Еще больше уверенности в избирателей, что они сделали правильный выбор на парламентских выборах (82%).

Опрос проводился при финансировании Европейского союза.

Социологи собрали 2041 анкеты. Опрашивали граждан во всех областях, кроме оккупированных Россией Крыма и отдельных районов Донетчины и Луганщины. Погрешность исследования не превышает 2,3%.

За Владимира Зеленского на выборах президента во втором туре 21 апреля проголосовали 73,22%. Его партия "Слуга народа" получила 254 парламентские мандата из 424.

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
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