Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат

Зеленскому просто надо отвечать за свои слова, говорит дипломат. Фото: Getty Images

Власть могла бы сделать гораздо больше в вопросах европейской и евроатлантической интеграции. То, что заявляет президент Владимир Зеленский, не в полной мере подкрепляется действиями. Об этом Gazeta.ua сказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Мешают "дорогие друзья", которые играют в свои игры. А в итоге проигрывает имидж Зеленского как президента, который хочет что-то изменить", - говорит экс-министр.

Дипломат назвал главные задачи, которые должны стоять перед президентом во внешней политике.

"Европейское направление. Есть Соглашение об ассоциации, которое предусматривает, что должны сделать. Есть Годовая национальная программа сотрудничества с НАТО. Где кроме военных вещей прописаны политические. Мы все сделали? Нет.

Мы не должны каждый раз искать себе что-то новое, придумывать. Все уже давно написано. И есть опыт Балтийских стран, Польши, которые этот этап уже давно прошли.

Надо действовать в соответствии с духом и буквой того, что называется демократическим обществом и демократической политикой", - отметил Владимир Огрызко.

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Польша, Эстония, Латвия и Литва являются союзниками и партнерами Украины, говорит дипломат о встрече президентов стран.

"На таких встречах обсуждают в основном насущные вопросы безопасности. Какой сегодня самый актуальный вопрос? Это угроза Российской Федерации для всех стран, особенно центральной и восточной Европы. Об этом президенты и говорили.

Можно предположить, что речь шла о координации действий. Думать, каким образом предотвратить российскую физическую и идеологическую войну. Активнее привлекать Украину в евроатлантические процессы. Потому что это, в конечном счете, в интересах центрально- и восточноевропейских стран", - говорит дипломат.

Упомянутые страны активно апеллируют к другим странам ЕС и НАТО, чтобы как можно скорее предоставить Украине реальную перспективу членства.

Владимиру Зеленскому надо просто отвечать за свои слова, говорит Владимир Огрызко.

"Делать те действия, которые не вызывают у союзников изумленных глаз и когда они разводят руками. Надо проводить политику, которая созвучна с политикой тех союзов, куда мы так хотим вступить".

3 мая Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва подписали декларацию. В документе говорится, что страны преданные продолжению диалога и сотрудничества.