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понедельник, 03 мая 2021 14:13

Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва подписали декларацию

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Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва подписали декларацию
Президенты пяти стран собрались в Варшаве. Фото: @prezydentpl

Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва подписали декларацию. В документе говорится, что страны преданны продолжению диалога и сотрудничества.

"Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее.

Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Европа, что объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности.

С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам.

Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - говорится в документе.

Декларацию подписали президент Украины Владимир Зеленский, Польши Анджей Дуда, Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Егилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа.

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Сегодня Владимир Зеленский находится в Польше.

Латвия и Литва заявили о необходимости предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

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