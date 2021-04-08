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четверг, 08 апреля 2021 10:21

Еще одна страна заговорила о плане действий для членства Украины в НАТО

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Еще одна страна заговорила о плане действий для членства Украины в НАТО
Время предоставить Украине ПДЧ по НАТО наступило, заявляет Латвия.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости предоставить Украине плана действий по членству в НАТО.

Латвийский чиновник в интервью национальному вещателю LTV Ziņu Dienests прокомментировал ситуацию вокруг эскалации со стороны России, сообщает посольство Украины в Латвии.

"Мы внимательно наблюдаем, как Россия стягивает войска к границам Украины. Точно не понятно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства.

Украина на протяжении 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения плана действий для членства. Пожалуй, уже таки время предоставить этот план Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - заявил министр иностранных дел Латвии.

Днем ранее министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис заявил, что их страна предложит союзникам в НАТО предоставить Украине план действий относительно членства.

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Главные союзники по НАТО, которые помогают Украине в противостоянии российской агрессии, провели онлайн-встречу по ситуации на Донбассе.

Страны Альянса сошлись на том, что РФ "подрывает деэскалацию напряженности, достигнутую в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ от 27 июля прошлого года".

В 2020-м в июне Украина получила статус Партнера расширении возможностей НАТО. Это предполагает более широкий обмен информацией.

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