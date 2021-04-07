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среда, 07 апреля 2021 14:29

Литва будет предлагать НАТО план действий относительно членства для Украины

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Литва будет предлагать НАТО план действий относительно членства для Украины
Литва является стратегическим партнером Украины.

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству, который позволит стране стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Габриелиус Ландсбергис на пресс-конференции с главой МИД Испании Аранчи Гонсалес Лайя, сообщает "Європейська правда"

"В ближайшее время мы должны снова обратиться к коллегам с письмом, чтобы рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине.

Я убежден, и мы уже начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, НАТО могло бы повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства", - сказал литовский чиновник.

Это будет "сильным сигналом для России о том, что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и поодерживается странами НАТО".

Испанский министр сказала, что вопрос Украины необходимо обсудить на саммите НАТО в июне.

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В прошлом году в июне Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией.

В сентябре в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Их открывал президент Владимир Зеленский. В учениях приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран.

А в этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.

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