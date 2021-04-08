Россия срывает перемирие на Донбассе - НАТО

Модератором встречи выступил госсекретарь по вопросам обороны Британии Бен Уоллес. Фото: Reuters

Ключевые союзники в НАТО, которые помогают Украине в противостоянии российской агрессии, провели онлайн-встречу по поводу ситуации на Донбассе. Страны Альянса сошлись на том, что РФ "подрывает деэскалацию напряженности, достигнутую в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ от 27 июля прошлого года".

Участники круглого стола обсудили "озабоченность" из-за усиления военной активности РФ в регионе, говорится в пресс-релизе Минобороны США.

Представители США, Канады, Британии, Литвы и Польши подтвердили "неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Страны Альянса заверили, что продолжат проводить учения войск Украины для наращивания потенциала сил безопасности и "сохранения территориальной целостности и дальнейшего продвижения к оперативной совместимости с НАТО".

Модератором встречи выступил госсекретарь по вопросам обороны Британии Бен Уоллес, США представляла заместитель главы Пентагона по вопросам политики Аманда Дори.

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Президент Владимир Зеленский во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что самым актуальным вопросом для Украины является возможность получения плана действий относительно членства в НАТО. Президент проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению".