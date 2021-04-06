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вторник, 06 апреля 2021 15:18

"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО

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&quot;Будет только хуже&quot; - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
Песков заявил, что членство в НАТО является неприемлемым для жителей самопровозглашенных республик. Фото: Reuters

В Кремле сомневаются, что вступление Украины в НАТО поможет урегулировать проблемы Донбасса.

Об этом сказал прес-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет Украине справиться со своей внутренней проблемой. На наш взгляд, это еще больше усугубит ситуацию", - заявил он.

Песков сказал, что членство в НАТО является неприемлемым для жителей самопровозглашенных республик.

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"Говоря о вступлении в НАТО, никаким образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то поймете, что членство в НАТО для этих людей есть глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой", - прокомментировал.

Во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Владимир Зеленский отметил, что самым актуальным вопросом для Украины является обретение Плана действий по членству в НАТО.

6 апреля Зеленский переговорил с генсеком НАТО Енсоном Столтенбергом.

Ситуация в Донбассе ухудшается.

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