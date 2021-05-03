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понедельник, 03 мая 2021 12:05

Зеленский прибыл в Польшу

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Зеленский прибыл в Польшу
Президент Украины начал неделю с поездки за границу. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу.

Вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии он примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой, сообщает Укрінформ

Главы государств встретятся в королевском замке в Варшаве, состоится дискуссия о будущем Европы, а также двусторонние переговоры Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.

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В прошлом году Украина, Польша и Литва создали новый формат взаимодействия - "люблинский треугольник". Декларацию подписали 28 июля во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Люблин. Речь идет о совместном усилении обороны, экономическом сотрудничестве, торговлю и туризм.

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Дата
03
мая

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