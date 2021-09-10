Зеленский и Ермак должны дать объяснения по делу "вагнергейта" - Парубий

Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий: "Есть основания полагать, что во время совещания у Зеленского состоялся слив информации"

Создана "Слугами народа" и ОПЗЖ парламентская ВСК, которая как бы расследует обстоятельства срыва спецоперации по задержанию боевиков с ПВК Вагнера, должна была вызвать и заслушать президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.

Об этом журналистам заявили народные депутаты Украины из фракции "Европейская Солидарность".

"Есть основания полагать, что во время совещания у Зеленского, на которой присутствовал и Ермак, состоялся слив этой информации - это, конечно, огромный удар. Не только по украинским разведчикам, но и по всему сектору безопасности нашего государства. Мы считаем, что на комиссию должны быть приглашены не только участники той операции, но также приглашен Ермак, который должен дать ответ - был или не был такой разговор в кабинете президента? Был или не был после того телефонный разговор с российской стороной или с белорусской стороной относительно информации об этой спецоперации? Это и есть задача парламентской временной следственной комиссии, которая должна иметь наибольший уровень доверия. Но, к сожалению, сегодня мы увидели закрытость и нежелание объективного расследования", - отмечает народный депутат, председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий.

Герой Украины, генерал-лейтенант, народный депутат Михаил Забродский также отметил, что комиссия не вызывает на заседание ВСК для объяснений Владимира Зеленского. "Странный интерес отдельных членов комиссии пригласить на заседание пятого президента Петра Порошенко, и не пригласить шестого президента Владимира Зеленского, который причастен и точно должен быть в курсе того, как развивались события прошлого лета", - считает Забродский.

Парубий сообщил, что сегодня на закрытом заседании правящей ВСК пришли только депутаты из фракции Зеленского, а представителей других фракций на комиссию не допустили несмотря на то, что они имеют допуск к государственной тайне.

"Сегодня часть народных депутатов от демократической оппозиции, это депутаты от "Европейской Солидарности" - я, Михаил Забродский, Николай Величкович, Михаил Бондарь, а также от "Голоса" Сергей Рахманин и Роман Костенко пришли на комиссию для того, чтобы предложить заслушать непосредственных участников этой военной операции, которая собственно сегодня и должна была рассматриваться на ВСК", - сообщил Парубий.

"Мы как народные депутата все имеем доступ к государственной тайне, к секретным материалам. Была проведена проверка и было подтверждено, что мы имеем полный доступ к закрытой информации. И когда этот вопрос был поставлен на голосование, к большому удивлению, комиссия проголосовала, что мы не можем участвовать в ее заседании, не можем присутствовать при рассмотрении вопроса ведения комиссии", - отметил Парубий.

"Это еще раз показало, что на самом деле эта ВСК была создана не для того, чтобы расследовать тех, кто совершил государственное преступление, сдав украинских разведчиков, а для того, чтобы просто отбелить возможных участников слияния этой операции", - убежден Парубий.

"С самого начала мы требовали, чтобы была создана ВСК по конкретной операции, которая стала резонансной не только для Украины, но и для всего мира. И последние исследования, в том числе и журналистские, продемонстрировали, что как минимум разведка США была в курсе этой операции. Мы были убеждены с самого начала, что должна быть комиссия, которая будет рассматривать именно этот эпизод. Трудно себе представить, какая деморализация для украинских разведчиков, военных и солдат, когда возникает подозрение, что информация о секретной операции может вытечь из кабинета Главнокомандующего этой страны. Поэтому общество нуждается в ответах. Наши партнеры нуждаются в ответах. К сожалению, это наше предложение даже не было поставлено на голосование", - напомнил Парубий.