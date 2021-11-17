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Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине, - "УДАР Виталия Кличко"

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  Руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный: "Власть решила действовать дерзко, пренебрегая здравым смыслом"
Руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный: "Власть решила действовать дерзко, пренебрегая здравым смыслом"

Закон о столице от "Слуг", который Верховная Рада может проголосовать уже на этой пленарной неделе, – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине.

Об этом заявил руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный, передает сайт партии.

"Слугам" дали отмашку уже на этой сессионной неделе проголосовать за закон о столице 2143-3. Киевлян лишают возможности управлять столицей: вместо всенародно избранного мэра власти хотят поставить "100% своего человека". Но речь идет о большем, чем о Киеве. Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине. Промолчать сегодня и разрешить властям подмять под себя столицу – завтра такой же сценарий будет реализован по всей стране", - заявил Палатный.

По его словам, власть решила действовать дерзко, пренебрегая здравым смыслом и неприятием своих действий украинцами. Она пренебрегает волей киевлян, мнением депутатов и европейского сообщества.

"Слуги" пренебрегают мнением депутатов, поэтому планируют принять законопроект о столице по спецпроцедуре, когда народных депутатов лишают права вносить правки. "Слуги" пренебрегают мнением европейского сообщества, а потому не ждут выводов Венецианской комиссии. Они понимают, что вывод будет далек от "положительного". "Слуги" пренебрегают волей киевлян, поэтому пытаются устранить от управления столицей избранного киевлянами мэра и отодвигают выборы в районные советы в Киеве на 2025 год", - отметил руководитель исполкома "УДАРа".

Он призвал всех не разрешить властям подмять под себя местное самоуправление.

"Мы должны не позволить властям принять антиконституционный закон о столице. Закон должен приниматься только на основании выводов Венецианской комиссии с привлечением украинских и международных экспертов и общественности", - подчеркнул Палатный.

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