Высокие рейтинги Зеленского - это показатель, что старая система движется к банкротству

Автор: kazatin.com

Социологические опросы фиксируют спрос на новые имена в политике. Первое место в президентских рейтингах занимает "другой политик", утверждают политологи. То есть существует потребность в людях вне системы. Когда украинцев во время опросов просили назвать фамилию нового лидера, выделилось 3 имени: фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, внефракционный народный депутат Евгений Мураев. Хотя последнего недавно признали самым непродуктивным парламентарием - за почти 5 лет ни одного принятого законопроекта.

Ситуацию с президентской гонкой в Украине можно частично сравнить с прошлогодними выборами во Франции, прежде всего, из-за сходства политического позиционирования "старого" и "нового".

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"После Майдана в Украине появились новые лица, но они не проявились как политики, - говорит политолог Владимир Фесенко. - Нет харизматических лидеров. Кризис политического лидерства - не только украинская проблема, ее переживают многие государства - от Израиля до европейских стран, а также США. Победа Трампа - ее проявление".

Кризис политического лидерства - не только украинская проблема, ее переживают многие государства - от Израиля до европейских стран, а также США. Победа Трампа - ее проявление

В идеале избиратели хотят получить кандидата:

- внесистемного;

- новое лицо;

- без негативной биографии (прежде всего, без коррупционных скандалов и олигархической зависимости);

- с конкретными принципами, которые отвечают на основные запросы населения;

- с системой ценностей и идеологией.

Если хотя бы 4 из этих 5 пунктов найдут свое отражение в одном кандидате, он может получить не менее десятой части от всех потенциальных избирателей в Украине. Добавив к этому понятные ценностные ориентиры и эффективную предвыборную кампанию, такой кандидат может напрямую конкурировать с лидерами нынешних социологических опросов.

Кроме запроса на новые лица, есть запрос на иные лица и политические силы. Они должны в чем-то коренным образом отличаться. Поэтому и Вакарчук, и Зеленский имеют перспективы

"Кроме запроса на новые лица, есть запрос на иные лица и политические силы. Они должны в чем-то коренным образом отличаться. Поэтому и Вакарчук, и Зеленский имеют перспективы. Что отражается в рейтингах ", - уверяет политолог Валентин Гладких.

Дельное мнение высказал Владимир Фесенко: лидер имеет специфические личные качества.

"13 лет назад новым лицом в политике был Анатолий Гриценко. Он позиционирует себя как честного человека. И это так - коррупционных скандалов за ним нет. Для сравнения - Алексей Навальный в России. Неоднозначная фигура. Но за короткое время смог создать мощную сеть ячеек своей организации, выводит людей на улицу. Гриценко почему-то не смог этого сделать, хотя в политике давно. Это удивляет. Мало заявить о себе. Если у тебя есть качества лидера, сможешь реализоваться".

Почему у нас так популярны политические ток-шоу? Их участников воспринимают как шоуменов, которые должны развлекать

Факт появления артистов в рейтингах беспокоит обывателя. А почему певец или актер, когда идет в политику, это плохо? На вопрос, как правило, отвечают типично:

- у них нет программы, идеологии, политических ориентиров;

- у них нет команды;

- у них нет опыта в политике, это все равно что доверить актеру делать хирургическую операцию или пилотировать самолет.

Но все пункты разбиваются об украинскую реальность.

Автор: radiosvoboda.org

"Я давно размышляю над природой современной политики и политиков. И не могу не отметить, что они в значительной степени ближе не к классическому пониманию политики как регуляции общества, а к шоубизу, - говорит политолог Петр Олещук. - Почему у нас так популярны политические ток-шоу? Как показывает опыт, их смотрят не ради глубоких политических идей. Их участников воспринимают как шоуменов, которые должны развлекать. Сказать резкое словцо. "Сделать" оппонента. Покричать. Ну и неплохо, если кто-то на кого-то бросится с кулаками. То же касается и других сфер общественной жизни. "Чистая" политика - неинтересна. Она скучная. Политический шоубиз - это то, что для большинства граждан и является настоящей политикой".

А у профессиональных политиков действительно есть команды единомышленников? Далеко ходить не надо: возьмем победителя прошедших парламентских выборов - "Народный фронт". Много там давних идеологических соратников Арсения Яценюка?

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Рассмотрим первую десятку избирательного списка. Под наше определение подпадает разве что Лилия Гриневич. 4 депутатов до выборов не имели политического опыта: журналисты Татьяна Чорновил и Виктория Сюмар, а также комбаты-добровольцы Андрей Тетерев и Юрий Береза. 3 "фронтовиков", наоборот, в последние годы имели богатый политический опыт. Читай - переходили из партии в партию. Это Андрей Парубий, Вячеслав Кириленко, Арсений Аваков. Еще один депутат Александр Турчинов партии не менял, но долгие годы был "правой рукой" Юлии Тимошенко. В других политсилах ситуация не лучше. Тот же "Блок Петра Порошенко" формировался ситуативно под выборы-2014.

Наша главная проблема - это отсутствие партий в их привычном понимании. Это лидерские проекты. А если партия построена вокруг лидера, то нового там никогда не будет

"Наша главная проблема - это отсутствие партий в их привычном понимании. Как институтов, которые отвечают за связь между политикой и обществом. А самое главное - за рекрутирование новых лидеров. Эту функцию партии не выполняют, потому что они, по сути, партиями не являются, - объясняет Олещук. - Это лидерские проекты. А если партия построена вокруг лидера, то нового там никогда не будет. Там, где существуют нормальные партийные структуры, такого не бывает. Ангела Меркель ушла с должности председателя партии ХДС, сразу выбрали преемницу. Партия не распадается ".

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Автор: politeka.net

Высокие рейтинги Зеленского и Вакарчука должны насторожить нынешнюю политическую элиту. Это показатель того, что старая система уверенно движется к банкротству, поскольку проблемы страны не решаются. И доверие людей к ним падает. Более 40% избирателей будут искать альтернативу старым политикам среди новых лиц. А 40-45% считают, что это не проблема, когда "новое лицо" не будет иметь опыта работы в высших эшелонах власти.

"В конце концов, любой политический лидер не является мессией, - продолжает Олещук. - Зеленский не только комик. Он менеджер и организатор, построил бизнес-империю вокруг своих юмористических проектов. То есть опыт управленца у него есть. Мы не знаем, насколько он может быть применен в политике. Но потенциально я не вижу препятствий. У нас государство возглавляли люди, гораздо хуже подготовленные для решения соответствующих задач".

Кроме того, Зеленский для многих украинцев ассоциируется с образом его героя из сериала "Слуга народа". Президент Голобородько, несмотря на отсутствие политического опыта и ошибки, все же стремится служить интересам людей.

Последние 15 лет мы застряли в выборе между "детьми Кучмы" . Поэтому наша суперзадача - сделать так, чтобы эти выборы стали для них последними

Не лишне будет напомнить мировой опыт в этом вопросе. Итальянский политик "Беппе" Грилло когда-то был комиком, а на выборах его протестное движение "Пять звезд" прошел в парламент с 25%. Шутил себе, шутил. И дошутился до одной из самых мощных политических сил в стране. Поэтому и к рейтингам Зеленского и Вакарчука надо относиться серьезно.

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А что касается опыта в украинской политике - это, в лучшем случае, опыт коррупции, предательства, лжи и конъюнктурных решений. В худшем - опыт советского управления. Об этом говорят и эксперты, и сами политики. Поэтому наша суперзадача - сделать так, чтобы эти выборы стали для них последними.

"Последние 15 лет мы застряли в выборе между"детьми Кучмы"- Ющенко, Януковичем, Порошенко и Тимошенко, - говорит историк Ярослав Грицак. - Все они начинали карьеру во времена Леонида Кучмы, что наложило отпечаток на их мышление и действия. Поэтому наша суперзадача - сделать так, чтобы эти выборы стали для них последними".

Впрочем, по данным социологов, уже 2019-го новые лица могут составить серьезную конкуренцию старым политикам.

"Уже несколько месяцев подряд у Владимира Зеленского наблюдается положительная динамика, и он вышел на второе место в рейтинге. Это повлечет атаки против него со стороны других фаворитов. Потому что он стал серьезным вызовом не только для Петра Порошенко, но и потенциально для Юлии Тимошенко, если говорить о втором туре. Думаю, Юлия Владимировна больше хотела бы видеть во втором туре Петра Алексеевича или Юрия Бойко ", - подчеркивает Владимир Фесенко.