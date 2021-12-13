Выплыло видео Гогилашвили с прокремлевским "Оплотом"

Уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили принимал участие в совместных мероприятиях с организацией "Оплот", которая известна насилием против евромайдановцев.
Видео опубликовал Цензор.нет.
Гогилашвили работал в организации "Центр здоровой молодежи". На кадрах Гогилашвили – с одним из основателей "Оплота" Алексеем Олийныком – приверженцем президента страны-агрессора РФ Путина. Олийнык поддерживал боевиков на Донбассе.
Видео было снято в июне 2013 года.
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У Гогилашвили российское гражданство, сообщал экс-нардеп Борислав Береза.
10 декабря в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области, на котором Гогилашвили материт полицейских из-за того, что они его не узнали.
13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности.
Супруга Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского.
Гогилашвили внесли в базу сайта "Миротворец".
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