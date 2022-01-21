"В свете ситуации" – израильтян в Украине попросили заполнить анкеты для посольства

Израильтян в Украине попросили передать личные данные в посольство.

МИД Израиля призвал находящихся в Украине израильтян отправить свои личные данные и данные членов семей.

Об этом сообщил консульский отдел израильского министерства.

"В свете сложившейся ситуации рекомендуем находящимся в Украине израильтянам заполнить анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет", - сказано.

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В анкете просят указать персональные данные, семейный статус, мобильный телефон и почту.

Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от границы Украины, сообщила Conflict Intelligence Team. Спутники американской компании Maxar Technologies сделали ряд фотографий скопления войск РФ у украинских границ.